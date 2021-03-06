8 câu ‘thần chú’ của phụ nữ chạm đúng 'khát khao' của đàn ông, khiến cả đời mê vợ như 'thuở còn son'

Phụ nữ yêu 06/03/2021 21:39

Đàn ông dẫu ngoài đời mạnh mẽ, sóng gió, bôn ba bao nhiêu nhưng khi trở về nhà, họ cần một chỗ dựa bình yên, êm ấm. Phụ nữ thông minh đừng bao giờ quên thổ lộ với chồng bằng 8 câu nói ngọt ngào sau, sẽ khiến chồng bạn cả đời mê đắm vợ.

1. “Bên anh, em luôn thấy bình yên”

Đây đích thực là câu nói phụ nữ thông minh luôn "rỉ tai" chồng mỗi ngày. Nghe câu nói này, người đàn ông sẽ vô cùng xúc động bởi họ đã khiến cho người phụ nữ của họ hạnh phúc, giống như một "người hùng" trong mắt nửa kia của mình. Khá nhiều người chồng thường có tâm lý băn khoăn, không hiểu vợ có hài lòng với cuộc sống hiện tại không và những gì anh ta đã làm liệu có xứng với việc cô ấy đã hy sinh cho gia đình?

Tuy nhiên, chỉ cần nghe câu nói này, họ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, thấy tình yêu dành cho vợ là xứng đáng. Đàn ông làm sao có thể không yêu người phụ nữ đã tin yêu mình như vậy chứ?

2. “Không có anh, mọi việc rối tung”

Vai trò của người đàn ông trong gia đình quá lớn. Nào đồ đạc hỏng hóc, nào đưa đón, dạy dỗ con, rồi những công to việc lớn trong nhà làm sao thiếu bàn tay của người đàn ông được? Vì vậy chỉ câu nói trên thôi sẽ khiến cánh mày râu thấy mình thật đáng giá và tự hào về bản thân.

3. “Em yêu anh”

Không chỉ khi yêu nhau, mà ngay cả khi lấy nhau rồi, phụ nữ đừng bao giờ quên câu nói kỳ diệu này. Buổi tối trước khi đi ngủ hay sáng mai thức dậy, nếu được nghe câu nói này, chẳng khác gì được uống mật ngọt đầu ngày, đàn ông sẽ say đứ đừ người phụ nữ của mình.

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Người đàn ông nào cũng muốn được lắng nghe câu nói: 'Em yêu anh' - Ảnh minh họa: Internet

4. “Em nhớ anh”

Chồng bạn đi xa công tác vài ngày mà được nghe câu nói này sẽ nôn nóng mong chờ được trở về nhà, bởi nơi đó có người đang nhớ nhung và chờ đợi.

Câu nói “em nhớ anh” hay “em yêu anh” cần được nói với sự chân thật và thành tâm thì sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời nhất.

5. “Vắng anh, nhà trống vắng quá”

Vắng người đàn ông, gia đình thiếu tiếng nói, tiếng cười, thiếu đi hơi ấm của họ, chỉ còn mấy mẹ con với nhau thì làm sao không thấy trống vắng chứ. Đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Nếu dành cho anh ấy câu nói trên, chồng bạn sẽ thấy tự hào vì có ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.

 

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Phụ nữ hãy dành những lời có cánh cho người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

6. “Món ăn anh nấu là ngon nhất”

Đàn ông ít khi vào bếp nên một khi họ đã nhiệt tâm đeo tạp dề, bước vào căn bếp của bạn thì bạn hãy dành những lời khuyên có cánh cho anh ấy.

Dẫu món ấy có thể mặn hay nhạt một chút nhưng đó chính là sự cố gắng mà chồng bạn dành cho bạn. Khen món ăn của anh ấy sẽ khiến anh ấy vui hơn và chắc chắn sẽ dành thời gian giúp bạn nhiều hơn.

7. “Em tự hào về anh”

Câu nói nghe có vẻ hơi khách sáo nhưng không sao, miễn là bạn đừng quên sử dụng nó. Mỗi khi chồng bạn làm một việc gì đó thì câu nói "em tự hài về anh" là một sự khích lệ, động viên với họ. Món quà tinh thần này rất có giá trị với đàn ông vì họ thấy mình được khẳng định, được tôn trọng và được yêu thương.

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Đàn ông được khích lệ sau mỗi câu nói ngọt ngào của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

8. “Cảm ơn anh đã giúp em”

Vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi lúc này lúc kia, bởi cuộc sống có quá nhiều áp lực và mệt mỏi. Đôi khi nhiều phụ nữ đã phớt lờ lời cảm ơn dành cho chồng khi họ giúp đỡ mình làm gì đó vì nghĩ rằng việc này là đương nhiên là việc mỗi anh chồng phải làm. Tuy nhiên, chị em hãy thay đổi nhé, bởi chồng sẽ rất xúc động bởi lời cảm ơn đầy tình cảm này, và tuyệt nhiên trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn đấy!

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