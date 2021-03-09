Trong 90 ngày tới, 3 cung hoàng đạo này gặp nhiều trắc trở trong công việc, phải hết sức cẩn trọng ‘lời ăn tiếng nói’

Tuy nhiên "lửa thử vàng, gian nan thử sức", những khó khăn này cũng là cơ hội cho Kim Ngưu để học thêm nhiều kỹ năng, kiến thức mới cho bản thân và kể cả nếu đột ngột rẽ hướng công việc sang một con đường khác, bạn cũng vẫn sẽ có những cơ hội mới tốt hơn nhờ những kĩ năng bạn học được đó.

Dường như trong thời gian tới Kim Ngưu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong công việc khi bạn liên tục nhận được những nhiệm vụ cực kỳ khó từ các sếp và đồng nghiệp. Điều này luôn khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng và áp lực.

Nhưng suy cho cùng thì họ sẽ mãi là người ở phía sau bạn và những gì bạn cố gắng chỉ giúp bạn tiến về phía trước. Cách tốt nhất để đáp lại những người nói xấu bạn là tập trung vào công việc của mình và thành công hơn họ, Kim Ngưu nhé!

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , có lẽ các sếp của bạn đang tìm kiếm một ứng cử viên sáng giá cho vị trí cao hơn trong công ty và họ đang đưa ra những thử thách để xem xét năng lực của bạn. Đây là một cơ hội tốt cho Kim Ngưu dẫu có rất nhiều đồng nghiệp châm chọc và âm thầm hãm hại bạn sau lưng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Thị phi chốn văn phòng là điều không thể tránh khỏi ở nơi làm việc. Tuy nhiên, Xử Nữ hãy luôn quan sát và nhìn nhận xem ai mới là người chân thành với mình. Tính cách của Xử Nữ luôn được biết đến với vẻ lạnh lùng, ít nói. Thế mà điều này lại giúp cho bạn rất nhiều tại nơi làm việc khi trong thời gian tương lai sẽ có rất nhiều biến động.

Một vài nhóm người dường như không hài lòng với công việc của nhau và luôn nói những lời châm chọc, khiêu khích lẫn nhau. Thay vì chọn cách cùng nhau ngồi xuống giải quyết, cách họ hành động sẽ khiến cho các mối quan hệ ngày một đi xa và những cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ không thể tránh khỏi.

Xử Nữ gặp khó khi công việc có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ được khuyên trong thời gian tới hãy đứng ngoài cuộc trước những buổi trò chuyện nói xấu lẫn nhau giữa các đồng nghiệp và hãy luôn giữ một cái đầu lạnh khi xử lí các mối quan hệ tại công ty. Chắc chắn rằng các sếp của bạn cũng sẽ không thích một người suốt ngày chỉ dành thời gian "ngồi lê đôi mách" về những người khác và làm giảm hiệu suất làm việc.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sự vui vẻ, hòa đồng của Song Ngư đôi khi lại trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng, lôi kéo bè phái theo dụng tâm của họ. Trong thời gian sắp tới, bạn hãy cẩn thận với những đồng nghiệp xung quanh khi họ tỏ ra tốt bụng với bạn và nhiệt tình giúp đỡ bạn một cách bất ngờ. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang muốn lôi kéo bạn vào những vấn đề "không đâu", từ đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc của tất cả mọi người trong công ty.

Song Ngư gặp tiểu nhân lôi kéo - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cẩn thận những lời nói của bản thân khi đi ăn hoặc trò chuyện cùng đồng nghiệp, bởi một chia sẻ đơn giản từ chính bạn lại có thể trở thành rất nhiều phiên bản khác nhau trong miệng người khác. Điều họ muốn chính là việc bạn đồng ý đứng cùng chiến tuyến với họ và điều này hoàn toàn không tốt cho bạn, thậm chí bạn có thể bị các sếp để ý đấy!

Nếu có thể, Song Ngư hãy hạn chế việc ra ngoài cùng các đồng nghiệp mà bạn cho là không có thiện ý và thẳng thắn thể hiện suy nghĩ trung lập của bản thân mình để tránh vướng vào vòng xoáy thị phi của đấu đá nội bộ. Chắc chắn rằng, không một người sếp nào thích nhìn nhân viên của mình chia bè phái và ngang nhiên chống đối lại họ như thế.

Song Ngư nên tránh khỏi vòng xoáy thị phi - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.