Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư 10/3/2021: Kim Ngưu sa sút tinh thần, Thiên Bình thần Tài phát lộc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay là ngày cực kì may mắn đối với Bạch Dương khi bạn nhận được những tin vui về tài chính. Một số món đồ cũ bạn đang muốn bán đi nhận được nhiều sự quan tâm với mức giá phù hợp. Đôi khi những thứ bạn tưởng chừng như không còn giá trị lại là một món đồ mà những người khác đang tìm kiếm đấy.

Con số may mắn hôm nay của Bạch Dương: Số 7 và số 19.

Kim Ngưu đối mặt với tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vấn đề xuất phát từ chuyện tình cảm của bạn và đối phương thì có lẽ những cuộc trò chuyện trao đổi thẳng thắn là điều cần thiết ngay lúc này để hóa giải những hiểu lầm và tranh cãi. Đừng ôm mọi việc trong lòng và tự mình đau khổ, hãy nói ra để cả hai cùng nhau giải quyết bạn nhé.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 2 và số 4.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Có lẽ bạn đang cân nhắc giữa 2 quyết định quan trọng hoặc giữa 2 hướng đi mới cho bản thân mình. Bạn nhận được lời khuyên đó là hãy tham khảo những ý kiến của những người xung quanh để có thêm những góc nhìn khác về 2 mặt của vấn đề. Họ cũng sẽ cho bạn những lời khuyên thích đáng để bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân.

Về sức khỏe của Song Tử hôm nay không được tốt cho lắm. Tử vi hàng ngày cho biết, bạn nên hạn chế việc luôn ăn những món cay, nóng hoặc không tốt cho sức khỏe. Phòng ngừa vẫn luôn là điều cần thiết. Bạn nên cân bằng lại chế độ ăn uống trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 25.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Liên tục làm việc dưới sự áp lực và căng thẳng khiến cho sức khỏe và nhan sắc của Cự Giải phần nào bị ảnh hưởng. Hãy chăm sóc lại cho bản thân mình bằng những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và vitamin, các loại hoa quả hoặc những thực phẩm từ hạt sẽ giúp cơ thể bạn phục hồi tốt hơn.

Cự Giải cần chăm sóc bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình yêu, Cự Giải đang có xu hướng không muốn hy vọng quá nhiều vào chuyện yêu đương. Bạn đang chán chường với tất cả những mối quan hệ xung quanh mình và chỉ muốn ở một mình. Hãy nghĩ thoáng lên nhé Cự Giải, những khó khăn rồi cũng sẽ qua và bạn sẽ trở lại bình thường thôi.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 17.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Dường như bạn đang cân nhắc về một hướng đi mới cho công việc của mình. Tuy nhiên, hiện tại có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi khi tình hình kinh tế của bạn sẽ khiến bạn gặp khó khăn nếu nhảy việc. Hãy quan sát thêm những cơ hội mới và chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân mình để có thể nhảy việc "đúng nơi, đúng chỗ" nhé Sư Tử.

Do tâm trạng khó chịu về công việc, bạn có xu hướng cau có khi trò chuyện cùng người yêu. Điều này là cực kì nguy hiểm cho mối quan hệ của cả hai khi thiếu sự thấu hiểu và thông cảm dành cho nhau. Trước khi nói lên suy nghĩ của mình, bạn hãy giữ cho mình cái đầu lạnh để bình tĩnh trò chuyện cùng đối phương nhé.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 1 và số 5.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tử vi ngày mới cho biết, tài chính của bạn hiện tại đang có dấu hiệu sụt giảm khi bạn luôn chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân và mua sắm không có kế hoạch. Cuộc sống phía trước không lường trước được, bạn được khuyên nên tiết kiệm chi tiêu và có 1 khoản tiền phòng thân trong thời gian sắp tới.

Xử Nữ cần dành sự quan tâm cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm của Xử Nữ gặp trục trặc khi bạn luôn không dành sự quan tâm và chia sẻ đến đối phương. Người ấy cảm thấy không được tôn trọng và thiếu đi sự thấu hiểu từ bạn. Có lẽ một buổi ăn tối cùng nhau hoặc đi dạo ngoài công viên sẽ giúp phần nào mối quan hệ này sẽ được hàn gắn.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 22 và số 45.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Do sự chủ động sắp xếp mọi việc theo kế hoạch hợp lý, công việc của Thiên Bình không gặp nhiều khó khăn và có sự thoải mái khi làm việc. Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn có thể dành thời gian ăn tối cùng đồng nghiệp và chat chit cùng nhau để có thêm những kỉ niệm vui vẻ bên nhau.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho hay, tài chính của Thiên Bình cũng có dấu hiệu tích cực khi bạn đã biết cách chi tiêu hợp lý và có kế hoạch rõ ràng cho từng nguồn tiền của bản thân. Tuy nhiên, đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Đôi khi những món quà tự thưởng cho chính bạn sau những ngày làm việc chăm chỉ lại là nguồn động viên rất lớn để bạn cố gắng hơn trong tương lai.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 7 và số 9.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay không phải là một ngày may mắn với Bọ Cạp khi những dự định đầu tư của bạn gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối. Tài chính của Bọ Cạp cũng gặp vấn đề khi liên tục chi tiêu thả ga vào những món đồ hiệu và mua sắm. Dù hầu bao có nhiều bao nhiêu, bạn cũng nên kiềm chế lại bản thân và cân nhắc thật kĩ xem liệu những món đồ ấy có thật sự cần hay không.

Bọ Cạp nên cẩn thận với những dự định của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của Bọ Cạp lại khá thăng hoa khi hai bạn luôn dành cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc. Đó có thể là một buổi hẹn hò ăn tối, hoặc cùng nhau xem bộ phim cả hai đều yêu thích. Tình cảm của cả hai đang bước vào giai đoạn vững vàng và khó có điều gì có thể chia cắt được hai bạn.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 12.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Tình yêu đối với Nhân Mã luôn là một điều gì đó luôn xa vời. Các cô nàng Nhân Mã mơ mộng nhiều nhưng không may đôi lần lại phải gặp thất vọng. Dẫu biết nhớ về những kỉ niệm là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc học cách làm quen với cuộc sống một mình và tận hưởng sự tự do cũng chứa đựng những niềm vui riêng của chúng. Nhân Mã hãy đón nhận những gì đến với cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng và vui đùa trong chính sự tự do của bản thân mình.

Bạn cũng được khuyến khích đầu tư vào kiến thức và phát triển bản thân nhiều hơn trong thời gian này khi có quá nhiều dấu hiệu cạnh tranh trong công việc. Nếu bạn không thể hiện bản thân mình đủ năng lực, có thể những cơ hội tốt sẽ vụt khỏi tầm tay bạn về sau.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 3 và số 5.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Việc Ma Kết luôn cố áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội. Điều này có thể khiến chiến tranh giữa cả hai ngày càng lớn dần và bạn có nguy cơ đối mặt với sự đổ vỡ. Hãy cẩn thận với những lời nói của mình và bình tĩnh cùng người ấy giải quyết vấn đề trong êm đẹp nhé Ma Kết.

Ma Kết cần ngừng áp đặt suy nghĩ lên đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng thời gian Tết vừa qua, hầu bao của bạn khá rủng rỉnh và bạn bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư vào những dự án công việc. Hãy cân nhắc và quan sát trước khi bắt đầu nhé Ma Kết. Có lẽ một lời khuyên từ những người đã đi trước sẽ giúp bạn rất nhiều khi đưa ra quyết định cho mình.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 10.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bạn luôn được biết đến là người kiên trì và cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu đề ra. Chính điều ấy sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn trong công việc, học tập hôm nay. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn và bạn nên tin vào khả năng của mình.

Tình cảm của Bảo Bình trong thời điểm hiện tại khá êm đẹp và hạnh phúc khi cả hai ngày càng có sự thấu hiểu và ăn ý đặc biệt mà không ai có thể giải thích được. Đây là một mối quan hệ có nhiều tín hiệu tốt, cho thấy có sự lâu dài và chắn chắn. Tuy nhiên, cả hai nên trò chuyện về những dự định tương lai của cá nhân mỗi người để có thể hòa hợp và tính toán cho mai sau.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 11 và số 35.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Dù luôn bị châm chọc, chơi xấu ở nơi làm việc nhưng hiệu suất làm việc của Song Ngư chưa bao giờ sụt giảm nhờ chính khả năng mạnh mẽ trong nội tâm của mình. Kẻ xấu thì mãi chỉ là cái bóng phía sau bạn và những gì bạn đang làm đều được công nhận từ chính những người sếp của bạn. Đừng suy nghĩ về những người không tốt và hãy dành thời gian tập trung vào công việc của mình thôi Song Ngư nhé.

Song Ngư nên dành thời gian cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối hôm nay, bạn cũng nên dành cho mình khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của mình. Đọc một quyển sách hay hoặc xem một bộ phim hài hước cũng sẽ giúp tâm trạng của bạn trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 33.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.