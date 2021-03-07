Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 8/3/2021: Bọ Cạp nhận quà bất ngờ ngày Quốc tế Phụ nữ, Bạch Dương gặp kẻ soi mói

Dẫu biết rằng những vấn đề cạnh tranh trong công việc là điều không thể tránh khỏi, nhưng những sự soi mói, châm chọc khiến bạn cảm thấy rất khó chịu và bức bách. Hãy cố gắng phớt lờ đi những điều ấy và cố gắng hoàn thành việc của mình tốt nhất có thể nhé Bạch Dương.

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo , hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn với Bạch Dương khi liên tục gặp phải những ánh nhìn soi mói của những đồng nghiệp xung quanh.

Về phương diện tình cảm, đối với những Bạch Dương đang độc thân, bạn được khuyên nên dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè để mở rộng mối quan hệ của mình. Biết đâu người bạn đang tìm kiếm chính là một trong số những người bạn mới quen ấy. Đừng chần chừ nữa mà hãy tạo cơ hội cho bản thân mình nào.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Bạn đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua, tuy nhiên những thành quả lại không được công nhận. Điều này khiến bạn cảm thấy rất chán nản và mất đi động lực làm việc. Việc luôn bị cuốn vào guồng quay công việc khiến bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi. Có lẽ đây chính là lúc bạn nên tìm cho mình một hướng đi mới trong sự nghiệp.

Kim Ngưu mệt mỏi với công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, sau những hiểu lầm không đáng có, cuối cùng hai bạn đã có thể hòa hợp với nhau hơn về cả mặt cảm xúc lẫn suy nghĩ. Đây là tín hiệu tốt cho thấy mối quan hệ đang phát triển một cách chắn chắn.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: số 4 và số 7.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử sẽ có cơ hội được gặp gỡ những “cạ cứng” mới trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ thật sự thích hợp để bên cạnh bạn. Hãy dùng trực giác của bản thân để cảm nhận xem liệu đây có phải là người phù hợp với bạn hay không nhé.

Về phương diện tài chính, hãy cân nhắc lại những khoảng chi tiêu của bản thân khi bạn đang tiêu xài quá đà vào những cuộc vui chơi và mua sắm.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: số 1 và số 18.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, hôm nay tài chính của Cự Giải có nhiều chuyển biến tích cực khi những dự án bạn đang đầu tư bắt đầu sinh lợi và bạn nhận được rất nhiều khoản tiền từ những dự án ấy.

Cự Giải có đường tài chính chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, về phương diện tình cảm, trong hôm nay có thể một vài lời nói của bạn lúc tâm trạng không tốt sẽ làm tổn thương đối phương rất nhiều. Điều này nếu không được giải quyết êm đẹp, mối quan hệ của cả hai có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu rạn nứt tình cảm, khó hàn gắn được. Cố gắng kiểm soát lời nói của bản thân và giữ cho mình thật bình tĩnh trong ngày hôm nay nhé Cự Giải.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: số 23 và số 45.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Ngày hôm nay Sư Tử được khuyên nên dành sự tập trung của mình để xây dựng và hoàn thành những mục tiêu của bản thân trong công việc. Thêm vào đó, việc hạn chế “ngồi lê đôi mách” cùng những đồng nghiệp hay soi mói cũng là điều nên làm để tránh rước họa vào thân. Những gì bạn cần làm là cho sếp của bạn thấy năng lực làm việc của mình và sự chuyên nghiệp trong môi trường làm việc hiện tại.

Thời tiết ngày hôm nay cũng không quá thích hợp với Sư Tử khi nó khiến bạn cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Khí hậu trở nên nắng nóng hơn khiến làn da của bạn dường như bị thiếu nước và đen sạm, bạn nên bổ sung cho bản thân mình những loại rau xanh, chất xơ cũng như vitamin để giữ sức khỏe cho mình nhé.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: số 17.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Bạn là người khéo ăn, khéo nói trong công việc nhưng dường như bạn có xu hướng luôn hờ hững và không dành sự quan tâm cho đối phương cũng như gia đình của mình.

Điều này khiến những người yêu thương bạn cảm thấy tổn thương và không nhận được tình yêu từ bạn. Hãy nhìn lại các mối quan hệ thân thiết nhất với bạn và đừng ngần ngại cho họ thấy bạn yêu họ nhiều thế nào nhé.

Xử Nữ cần nhìn nhận lại các mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính của Xử Nữ tăng vụt khi bạn nhận được những khoản tiền thưởng từ công việc của bản thân. Ngoài ra, sau những kế hoạch chi tiêu hợp lý và tối ưu hóa tiền lương của mình, hầu bao của bạn có sự thay đổi đáng kể. Hãy tiếp tục phát huy nhé Xử Nữ.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: số 3 và số 22.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tâm trạng gần đây của Thiên Bình luôn thất thường dẫn đến chất lượng công việc của bạn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Có lẽ bạn nên xin phép sếp của bạn được nghỉ buổi chiều để dành thời gian ổn định lại cảm xúc của bản thân trong hôm nay. Cố gắng trong kiệt sức chỉ khiến công việc của bạn ngày càng tệ thêm mà thôi.

Về phương diện tình cảm, có lẽ sự không ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau giữa bạn và đối phương ngày càng lớn hơn khi những cuộc cãi vã, xung đột diễn ra liên tục. Theo tử vi ngày mới, trong ngày lễ đặc biệt 8/3 này, dù là dịp để tạo ra những buổi hẹn hò thân mật, thế nhưng cả hai nên dành cho nhau khoảng thời gian riêng để bình tâm lại và thật sự suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ này.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: số 3 và số 7.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Việc bạn không ngừng cố gắng trong công việc đã giúp bạn đạt được sự công nhận từ chính các sếp của mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến một số cá nhân trong công ty cảm thấy ganh tị và ghen ghét.

Hãy dùng trực giác của mình và cẩn thận với những đối tượng mà bạn nghi ngờ sẽ đồn thổi những tin thất thiệt về bạn Bọ Cạp nhé.

Bọ Cạp gặp phải cạnh tranh nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm hiện tại của bạn và đối phương khá suôn sẻ và ngập tràn sự ngọt ngào, hạnh phúc. Ngày lễ 8/3 có lẽ bạn cũng sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ đối phương hoặc đơn giản là một bữa ăn tối ngọt ngào cùng nhau. Tình cảm của hai bạn cần những sự bất ngờ như thế để thêm nhiều màu sắc cho câu chuyện này.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: số 24.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay, Nhân Mã nên lấy lại tinh thần cho bản thân và chuẩn bị cho một tuần mới một cách tích cực. Những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ bi quan nên được xóa bỏ để tâm trí bạn thật sự thoải mái và có thể bắt đầu tuần mới một cách đầy nhiệt huyết.

Sức khỏe hôm nay của Nhân Mã cũng sẽ cần được chú ý đến khi bạn quá nghiêm khắc với chế độ ăn kiêng của bản thân và loại bỏ đi những chất dinh dưỡng cần thiết cho mình. Hãy sử dụng những phương pháp tập luyện cũng như chế độ ăn hợp lý để duy trì sức khỏe của mình thật tốt nhé Nhân Mã.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: số 4 và số 25.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Một quý nhân đặc biệt sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn vượt qua những khó khăn trong thời điểm hiện tại. Đây là một tín hiệu tốt khi trong thời gian vừa qua Ma Kết luôn phải trải qua cảm giác mệt mỏi, bất lực với những thử thách trong cuộc sống của mình.

Hãy trân trọng sự giúp đỡ của họ và dành cho họ lời cảm ơn chân thành vì đã giúp đỡ bạn, Ma Kết nhé.

Ma Kết gặp được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Việc suy nghĩ quá nhiều về sự nghiệp và quá lo lắng vào việc thất bại trong công việc khiến bạn mất ăn, mất ngủ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn. Một bữa ăn tại quán ăn yêu thích hay chỉ là việc thật sự tĩnh tâm ngồi thiền trong 20 phút cũng sẽ giúp tâm trạng bạn đỡ hơn rất nhiều.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: số 3 và số 7.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Việc bạn luôn tỏ ra lạnh lùng với những người xung quanh khiến họ cảm thấy khá buồn và thất vọng sau những gì họ và bạn đã cùng nhau trải qua.

Dù là lí do gì khiến bạn khó chịu, đừng ngần ngại thẳng thắn chia sẻ với mọi người về cảm xúc của bạn trong hôm nay và nhận những lời khuyên tích cực từ họ.

Theo tử vi, tài chính của Bảo Bình sẽ có nguy cơ cao bị sụt giảm một cách nhanh chóng khi bạn dấn thân vào những trò may rủi hay những bữa ăn xa xỉ của mình, dù rằng có thể là cách tuyệt vời để bạn giải trí sau những phút giây làm việc căng thẳng.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: số 33.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Dường như Song Ngư vẫn chưa bắt nhịp cùng với cuộc sống của mình sau những ngày tết Tân Sửu vừa qua. Bạn có xu hướng không muốn làm bất cứ việc gì và dành thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, điều này sẽ khiến hầu bao của bạn gặp rất nhiều rắc rối trong hôm nay.

Song Ngư cần bắt nhịp với cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Việc luôn muốn kiểm soát đối phương khiến cho câu chuyện tình cảm của hai bạn gặp rất nhiều căng thẳng khi người ấy cảm giác bị gò bó bởi những nghi ngờ của bạn.

Hãy học cách thờ ơ với mọi chuyện và nhìn mọi thứ ở một góc độ khách quan hơn, điều này sẽ giúp cả hai đều cảm thấy bình yên trong mối quan hệ của mình.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: số 1 và số 8.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.