Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Bảy 6/3/2021: Song Tử sức khỏe sa sút, Xử Nữ thăng hoa trong tình yêu

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo , Bạch Dương được khuyên hãy suy xét và buông bỏ những điều tưởng chừng như không thể thực hiện được. Liên tục suy nghĩ về những kế hoạch xa xôi sẽ chỉ khiến bạn thêm áp lực, căng thẳng.

Trong hôm nay có thể bạn sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc bạn bè. Dù bạn rất muốn giúp, nhưng lượng công việc của bạn hiện đang quá tải và bạn gần như kiệt sức sau 1 tuần làm việc vất vả vừa qua.

Bạn cũng được khuyên nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe của bản thân. Thức khuya, dậy sớm sẽ làm bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng hoạt động cho một ngày dài.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Tâm trạng hôm nay của Kim Ngưu khá vui vẻ khi bạn đã hoàn thành tất cả những mục tiêu đã đề ra trong tuần và có khoảng thời gian cuối tuần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạn được khuyến khích dành thời gian cuối tuần này để ra ngoài cùng gia đình, bạn bè và khám phá những quán ăn mới ở khu vực bạn ở. Đây là thời điểm để bạn có thể cùng người thân có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau sau tuần làm việc cật lực.

Kim Ngưu tâm trạng vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, hôm nay cả hai bạn sẽ có những cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau về những kế hoạch trong tương lai. Nếu không vượt quá giới hạn của bạn, hãy giữ một tư tưởng mở và cố gắng tìm ra những điểm chung để hài hòa sở thích của cả hai nhé.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 4 và số 7.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử hôm nay nên chú ý đến phương diện sức khỏe của bản thân khi đã nhiều ngày qua bạn thức khuya lao lực vì công việc. Đây cũng là lí do khiến bạn lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống. Thời điểm cuối tuần bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi bằng cách đọc một quyển sách nhẹ nhàng hoặc xem một bộ phim mà bạn yêu thích.

Tài chính hôm nay của Song Tử có nhiều thông điệp tích cực khi bạn quyết định dành thời gian ở nhà và cũng không chi tiêu bất kì khoản tiền nào vào mua sắm. Điều này sẽ giúp cho kế hoạch tài chính bạn đặt ra trong năm nay sẽ đạt được sớm hơn dự kiến ban đầu.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 14 và số 23.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Nguy cơ cực cao khi hôm nay có thể Cự Giải sẽ gặp phải những kẻ tiểu nhân trong cuộc sống. Chính vì vậy, Cự Giải nên cố gắng né tránh những tình huống va chạm, cãi nhau hết mức có thể để tránh rước hoạ vào thân.

Cự Giải gặp phải tiểu nhân trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm trong hôm nay của bạn tương đối bình yên khi cả hai đều dành thời gian cho riêng mình để thư giãn sau 1 ngày mệt mỏi. Bạn cũng không có thói quen kiểm soát quá mức cuộc sống của đối phương nên người ấy cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho sở thích riêng của bạn.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 44.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Dù mới là những ngày đầu tháng nhưng tình hình tài chính của Sư Tử gặp rất nhiều khó khăn khi có quá nhiều khoản chi phí cần phải thanh toán, khiến hầu bao của bạn rơi vào trạng thái trống rỗng. Hãy ghi nhận lại những khoản chi tiêu của bản thân và lập lại kế hoạch tài chính phù hợp nhé Sư Tử.

Hôm nay có thể sẽ có những cuộc tranh cãi không đáng xảy ra giữa bạn và người ấy. Chính vì vậy, cả hai nên dành thời gian cho nhau, cùng ngồi xuống và xem xét vấn đề thật sự là do đâu. Hãy biết dung hòa mối quan hệ của mình và yêu thương nhau nhiều hơn.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 5 và số 12.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Sau một thời gian làm việc thì hôm nay Xử Nữ cũng đã phần nào bớt đi tính cách lạnh lùng của mình và hòa nhập với đồng nghiệp trong công ty. Vì vậy mọi người có phần ngạc nhiên và bất ngờ với sự thay đổi đó của bạn. Nhưng vì tâm trạng vui vẻ nên Xử Nữ cũng lựa chọn bỏ qua những sự nghi ngờ từ phía mọi người xung quanh.

Về tình cảm, sau những khó khăn đã trải qua cùng nhau, cuối cùng hai bạn cũng đã quyết định cùng nhau về chung 1 nhà.

Xử Nữ có tin vui trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đây thật sự là một tin vui cho Xử Nữ, điều bạn cần làm lúc này có lẽ là thông báo tin mừng này đến cho gia đình và những người thân thiết nhất của bạn, đồng thời chuẩn bị từng bước đơn giản cho kế hoạch đám cưới của mình.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 2 và số 9.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay, sức khỏe của Thiên Bình gặp nhiều tiêu cực khi bạn liên tục nạp vào cơ thể mình những món ăn vặt thiếu dinh dưỡng một cách vô tội vạ. Những món ăn này chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh béo phì, sự tăng cân vùn vụt của bạn. Hãy chú ý đến điều này và lựa chọn cho mình những món ăn tốt cho cơ thể nhé Thiên Bình.

Về tình yêu, dường như sự chờ đợi hiện tại của bạn không mang lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào mà chỉ khiến bạn thêm nhiều âu lo. Đối phương dường như phớt lờ những tín hiệu bạn gửi đến và đây có lẽ là dấu hiệu ngầm cho thấy bạn nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 27 và số 33.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Hôm nay là thời gian thích hợp để bạn dọn dẹp lại ngôi nhà của mình và trang trí lại theo phong cách bạn yêu thích. Việc này sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn khi ngắm nhìn sự gọn gàng, sạch sẽ của ngôi nhà. Bạn cũng được khuyên hãy vứt bỏ hoặc gửi tặng những món đồ bạn không còn sử dụng nữa để ngôi nhà của mình trở nên tinh gọn và tối giản hơn.

Bọ Cạp vứt đi những đồ đã cũ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi hàng ngày, bạn và đối phương dường như quá bình yên trong mối quan hệ này. Điều đó khiến cho cả hai có cảm giác thiếu sự nồng nhiệt và mặn nồng. Cố gắng sắp xếp thời gian cùng nhau nấu một bữa ăn tối hoặc đi xem một bộ phim hay mà cả hai yêu thích sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn có nhiều thay đổi tích cực.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 17 và số 45.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay cho thấy lượng công việc của Nhân Mã đang quá tải và bạn nên dành thời gian tập trung để xử lí công việc của mình một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, không vì vậy mà bạn làm qua loa công việc của mình, hãy chú ý đến những hóa đơn, chứng từ một cách cẩn thận vì nếu mắc phải sai lầm, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy Nhân Mã.

Hôm nay bạn được khuyên thay vì ra ngoài cùng bạn bè, bạn nên dành thời gian để lên kế hoạch lại công việc sắp tới của bản thân và tìm kiếm cho mình hướng đi mới trong cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 7 và số 18.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Nếu ngày hôm nay Ma Kết phải tham gia một cuộc họp trong công ty, bạn nên chọn lựa những trang phục nghiêm túc, chỉnh chu để tạo sự tin tưởng đối với lãnh đạo và đồng nghiệp của bạn. Thêm vào đó, “một điều nhịn, chín điều lành”, việc hạn chế những tranh cãi, xung đột không cần thiết sẽ giúp các mối quan hệ trong công việc của bạn trở nên gắn kết và thoải mái hơn.

Ma Kết gặp phải tranh cãi ở nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những Ma Kết độc thân, chăm chút cho vẻ ngoài của mình khi ra ngoài là điều cần thiết. Biết đâu trên đường bạn đi ra ngoài sẽ gặp được ý trung nhân tương lai của mình và chắc chắn rằng bạn sẽ không muốn để lại ấn tượng không tốt với người ấy đâu, Ma Kết nhỉ?

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 1 và số 6.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Về phương diện công việc, có thể hôm nay Bảo Bình sẽ gặp phải một kẻ “bụng dạ hẹp hòi” liên tục khiêu khích và châm chọc bạn. Điều này khiến bạn rất khó chịu và bực tức. Tuy nhiên, dĩ hòa vi quý là điều cần thiết ở nơi làm việc, cố gắng tập trung hoàn thành những nhiệm vụ của bản thân là cách tốt nhất để bạn quên đi chuyện tiêu cực này.

Tài chính của Bảo Bình hôm nay có tiến triển khi cuối cùng sau khoản thời gian liên tục thiếu thốn, bạn đã học được cách quản lý chi tiêu cho mình. Thậm chí, việc chăm chỉ đầu tư các dự án cá nhân cũng giúp bạn có thêm những khoản tiết kiệm cho bản thân trong tương lai.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 3 và số 8.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Có thể một quyển sách hay sẽ giúp bạn bình tĩnh lại khi trong tuần bạn luôn phải hối hã vì công việc. Bạn có thể sẽ thấy bản thân mình đâu đó qua những câu chuyện trong sách, điều này làm bạn cảm thấy có phần an ủi và cảm giác như được giải tỏa những tâm sự của bản thân.

Song Ngư giải tỏa bản thân sau tuần làm việc căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho thấy đường tài lộc của bạn gặp vài vấn đề khó khăn khi những dự án bạn tưởng chừng như sẽ mang lại kết quả tốt, nhưng chúng không như những gì bạn dự định. Điều này khiến bạn rất buồn và có xu hướng buông xuôi mọi thứ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những điều tích cực sẽ đến khi chúng ta không ngừng cố gắng và hi vọng, hãy lạc quan lên Song Ngư nhé.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 35.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.