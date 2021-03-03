Đúng ngày thứ Năm ngày 4/3/2021: 3 cung hoàng đạo tài lộc bùng nổ, tiền ập vào nhà

Tâm linh - Tử vi 03/03/2021 17:13

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, một ngày cực kì may mắn phía trước sẽ dành cho Bạch Dương, Ma Kết và Song Ngư khi các cơ hội về tài chính đến bất ngờ. Bạch Dương nhận được tài lộc từ công việc. Song Ngư, Ma Kết có thêm sự sung túc về tiền bạc.

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Năm là một ngày may mắn về mặt sự nghiệp đối với Bạch Dương. Bạn luôn được biết đến với tính cách năng nổ, nhiệt tình và sẵn sàng xông pha trong công việc. Cấp trên của bạn luôn cảm thấy an tâm khi giao cho bạn những công việc quan trọng hay những dự án với quy mô lớn.

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Bạch Dương nhận được may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Một vài công việc của bạn đang đến giai đoạn kết thúc và đạt được những mục tiêu đã đề ra ngay thời điểm ban đầu. Chính vì vậy, bạn có thể sẽ nhận được những phần thưởng giá trị từ công ty như một khoản tiền thưởng, một chuyến đi nghỉ dưỡng sau những gì bạn đã nỗ lực trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, hãy sử dụng khoản tiền ấy thật cẩn thận nhé Bạch Dương. Bạn còn nhiều khoản thanh toán cần phải chi trả nên hãy cân nhắc sử dụng một cách hợp lý.

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Đỏ, trắng.

Con số may mắn: Số 2 và số 5.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tính cách của Ma Kết luôn rộng rãi và nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh. Khi những bạn của Ma Kết gặp khó khăn, Ma Kết luôn sẵn lòng giúp đỡ và không bao giờ đòi hỏi sự hồi đáp từ người đó.

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 Ma Kết hầu bao có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/3/2021, hôm nay bạn sẽ thu hồi được những khoản tiền mà người khác đang nợ, chính vì vậy hầu bao của bạn sẽ có nhiều khởi sắc dù công việc của bạn mới chỉ ở giai đoạn xuất phát.

Hãy dành cho bản thân một buổi ăn đặc biệt ở quán ăn mà bạn yêu thích để quên đi những khó khăn trong công việc hôm nay nhé. Bạn đang làm rất tốt rồi Ma Kết à.

Giờ may mắn: 10h.

Màu may mắn: Vàng, xanh ngọc.

Con số may mắn: Số 12 và số 33.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Những ngày vừa qua bạn gặp rất nhiều khó khăn trong công việc dẫn đến việc bạn có xu hướng buông xuôi công việc hiện tại. Tử vi hàng ngày cho biết, dù bạn cảm thấy công việc không có sự tiến triển và kết quả không được như bạn kì vọng, Song Ngư cũng sẽ có được những khoản tiền thưởng cho sự nỗ lực của bản thân.

Những người bạn, những người đồng nghiệp luôn bên cạnh giúp đỡ bạn và cùng nhau cố gắng, đây là một sự động viên rất lớn cho bạn đấy. 

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Song Ngư nhận được sự giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy trân trọng những người đã cùng bạn hoàn thành những dự án ấy. Bỏ qua những khó khăn ở công việc hiện tại, hãy dành những khoản tiền thưởng mà bạn nhận được dể cùng mọi người có một buổi tiệc thật vui vẻ và nhiều kỉ niệm nhé Song Ngư.

Giờ may mắn: 14h.

Màu may mắn: Hồng, trắng kem.

Con số may mắn: Số 55 và số 91.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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