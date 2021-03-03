Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Năm 4/3/2021: Thiên Bình có tình yêu mới, Cự Giải gặp phải tiểu nhân trong công việc

Tuy nhiên, đừng tiêu xài hoang phí quá nhiều vào mua sắm, ăn uống nhé Bạch Dương. Bạn có rất nhiều khoảng tiền cần phải chi tiêu trong thời gian sắp tới cũng như chăm sóc cho sức khỏe của bạn.

Với tính cách năng nổ của Bạch Dương, bạn không ngại xông pha cũng như sẵn sàng nói lên quan điểm của bản thân để đóng góp rất nhiều cho những dự án trong công việc. Chính vì vậy, hôm nay, theo tử vi hàng ngày bạn sẽ có sự khởi sắc về tài chính đến từ những phần thưởng của công ty.

Con số may mắn hôm nay của Bạch Dương: Số 2 và số 5.

Hôm nay bạn cũng nên chú ý đến dạ dày của mình, hạn chế các chất kích thích như café, việc này có thể sẽ khiến bạn dễ chịu hơn trong hôm nay.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, hôm nay có lẽ Kim Ngưu sẽ có 1 buổi thuyết trình hoặc 1 buổi họp với đối tác. Tác phong chuyên nghiệp là điều bạn cần chú ý đến. Những trang phục tone sáng, đồng hồ dây da sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn và ghi điểm trong mắt đối tác.

Hôm nay đường tình duyên của Kim Ngưu độc thân có vẻ ảm đạm. Dù bạn là người rất hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nhưng việc đặt tiêu chuẩn quá cao cho bản thân khiến đường tình duyên của bạn khó có thể đạt được kết quả tốt đẹp.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 4 và số 7.

Kim Ngưu tự tin trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử nổi tiếng là người luôn được những người xung quanh yêu mến. Do sự chân thành và tốt bụng của bạn, hôm nay bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong công việc. Nhớ dành lời cảm ơn và trân trọng những gì bạn nhận được từ mọi người Song Tử nhé.

Tình yêu của Song Tử có sự ổn định và sự ngọt ngào mà chỉ riêng bạn cùng với đối phương mới có thể cảm nhận được. Hai bạn luôn dành cho nhau những lời âu yếm và sự quan tâm, điều này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt và hạnh phúc hơn.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 1 và số 16.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải hôm nay nên chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân mình. Bạn nên chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ kĩ càng trước khi ra khỏi nhà vì hôm nay có lẽ là một ngày không mấy tốt đối với bạn.

Tâm trạng bạn ở nơi làm việc cũng không được thoải mái do nhận phải nhiều sự mỉa mai, châm chọc từ những đồng nghiệp khác. Đừng lo lắng quá nhé Cự Giải, bạn đã làm được rất nhiều thứ rồi. Việc giữ bình tĩnh và tập trung vào công việc của bản thân là biện pháp tốt nhất để phớt lờ đi những điều xấu của tiểu nhân.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 7 và số 15.

Cự Giải cần chú ý sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sau những ngày làm việc căng thẳng vừa qua, điều bạn cần hôm nay chính là một buổi tối yên tĩnh để nghỉ ngơi dành cho bản thân mình. Thắp một ngọn nến thơm, chọn một cuốn sách nhẹ nhàng và 1 góc yên tĩnh, những điều này như một liều thuốc trị liệu cho tâm hồn bạn sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều đấy Sư Tử à.

Bạn cũng đừng quên dành thời gian chủ động quan tâm đến người yêu của mình nhé Sư Tử. Việc luôn thụ động nhận sự quan tâm, chăm sóc của đối phương khiến bạn quên đi việc đáp trả tình cảm cho đối phương của mình. Thật ra họ cũng muốn nhận được sự chủ động của Sử Tử đấy.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 3 và số 84.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Công việc hôm nay của Xử Nữ tương đối dễ thở vì bạn đã xử lí ổn thỏa mọi việc trong khoảng thời gian đầu tuần. Hôm nay bạn có xu hướng chán nản và buông xuôi mọi thứ vì bạn cảm thấy mọi cố gắng của bản thân chưa được đền đáp xứng đáng.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, ngày hôm nay chuyện tình cảm của Xử Nữ cũng gặp nhiều trắc trở. Việc người ấy tỏ ra hững hờ, vô tâm khiến bạn cảm thấy tổn thương và buồn rầu. Có lẽ điều bạn cần làm ngay lúc này là tìm một người bạn thân để tâm sự cùng họ và lắng nghe những lời khuyên từ họ để cải thiện mối quan hệ này.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 99.

Xử Nữ tình cảm trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thứ Năm là ngày vận đào hoa của Thiên Bình sẽ đến. Sự vui vẻ, tự tin của bạn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác giới. Việc chú ý phong cách ăn mặc của bản thân, thay đổi kiểu tóc khác cũng ghi điểm trong mắt mọi người và khiến họ nhìn bạn với ánh mắt khác.

Về công việc, bạn sẽ nhận thấy được những tín hiệu tích cực từ những dự án mà bạn đang tham gia. Cố gắng hết mình lao động hăng say, những phần thưởng giá trị ở cuối dự án mà bạn nhận được không còn xa đâu Thiên Bình nhé.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 4 và số 15.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Là biểu tượng của nước nên trong tính cách của bạn luôn tồn tại sự từ tốn, nhẹ nhàng. Những người khác luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh bạn. Tuy nhiên, đôi lúc những tranh cãi từ bất đồng quan điểm là điều không thể tránh khỏi.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/3/2021, hôm nay, bạn được khuyên cần bao dung hơn và lắng nghe nhiều hơn, nếu có thể hãy sẵn sàng bỏ qua cho nhau để các mối quan hệ có thể tốt đẹp hơn.

Tài chính của bạn trong hôm nay có nhiều dấu hiệu đi xuống. Bạn nên chú ý đến việc chi tiêu của bản thân và rà soát lại những khoảng chi tiêu quá đà của mình trong thời gian vừa qua.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 11 và số 34.

Bọ Cạp dịu dàng, từ tốn - Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay có vẻ như Nhân Mã sẽ dùng tới phần lí trí của bản thân rất nhiều. Điều này có thể khiến một số đồng nghiệp cảm thấy khó chịu và tổn thương. Tuy nhiên đừng lo lắng quá nhé Nhân Mã, việc góp ý thẳng thắn và đưa ra phương hướng phát triển là điều cần thiết cho công ty bạn lúc này sau giai đoạn khó khăn vừa qua.

Bạn cũng được khuyên tránh các buổi tiệc tùng, họp mặt trong hôm nay khi có thể bạn sẽ gặp phải những sự xui xẻo không ngờ đến. Nếu có chuyện gì không liên quan đến mình, bạn nên phớt lờ nó đi và bỏ qua nhé.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 3 và số 10.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Theo tử vi hàng ngày, hôm nay dự đoán sẽ là một ngày vất vả với Ma Kết khi bạn vừa mới bắt đầu công việc và đang trong giai đoạn tìm hiểu những gì bạn cần làm.

Việc không có thời gian nghỉ trưa và tan làm trễ cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu và bực bội. Hãy cẩn thận lời nói của mình với người yêu khi bạn có thể sẽ dễ dàng làm họ tổn thương với tâm trạng tiêu cực của bản thân.

Về tình hình tài chính thì hầu bao của bạn có vẻ sẽ khả quan hơn trong thời điểm này so với những ngày vừa qua. Những khoảng nợ mà bạn cho những người khác mượn cũng cần được thu hồi lại để giúp bạn củng cố tài chính của mình thêm vững chắc.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 12 và số 33.

Ma Kết tài chính có nhiều tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Cân nhắc thật kĩ những quyết định của bản thân là lời khuyên dành cho Bảo Bình trong ngày hôm nay, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc. Thận trọng, chắc chắn chưa bao giờ là thừa nhé Bảo Bình.

Sức khỏe hôm nay của bạn được dự đoán sẽ khá ổn định. Tuy nhiên, những món ăn không rõ nguồn gốc thường không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn nên chú ý khi chọn lựa cho bản thân mình.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 22.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Ngày hôm nay sẽ là một ngày khó khăn, vất vả cho Song Ngư khi việc gì cũng dở dang và không đạt được kết quả tốt như kì vọng của bạn. Chính vì vậy, bạn cần chú ý và dành toàn bộ sự tập trung của bản thân để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, chuyện tiền bạc và tình yêu của Song Ngư lại có nhiều tiến triển mới tích cực hơn. Hãy tận hưởng những điều ấy và tạm quên đi cảm giác khó chịu từ công việc nhé.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 55 và số 91.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.