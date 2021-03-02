3 con giáp tài lộc BÙNG NỔ, sự nghiệp BỨT PHÁ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 02/03/2021 07:19

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ uống cạn lộc trời, giàu sang hết phần thiên hạ.

Làm chơi hưởng thật, phú quý song toàn nên những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời thăng hoa viên mãn. 

con giap may man 1
Từ tháng 3/2021 trở đi con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp cực khôn ngoan, thông minh và có gan làm giàu nên càng nỗ lực càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Chỉ cần vững vàng, kiên định Tý ắt tiền nhiều vô kể, sự nghiệp hanh thông.

Đặc biệt, từ tháng 3/2021 trở đi con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, mua nhà lầu, sắm xe sang là điều Tý sẽ dễ dàng làm được. 

con giap may man 2
Làm chơi hưởng thật, tài khoản nhân đôi, làm gì cũng thành công nên Thân sẽ đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, cá tính và cực bản lĩnh nên dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường họ cũng không chùn chân mỏi gối. Sau những thăng trầm, thất bại Thân sẽ đúc kết cho mình những kinh nghiệm quý giá, giúp họ càng tài giỏi, bản lĩnh.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, tháng 3 chính là thời hoàng kim để Thân vươn lên làm đại gia. Làm chơi hưởng thật, tài khoản nhân đôi, làm gì cũng thành công nên Thân sẽ đếm tiền sái tay, sung sướng an nhàn. 

con giap may man 3
Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, hầu bao rủng rỉnh khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành nên ai cũng tưởng Sửu dễ bị bắt nạt, không làm nên trò trống gì. Vậy nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Không chỉ có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến chốn công sở, Sửu còn dạy cho kẻ hãm hại mình bài học nhớ đời.

Ai khổ mặc ai, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, hầu bao rủng rỉnh khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Mưa tài lộc ập xuống đầu, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, nửa đầu năm 2021 tiền tài viên mãn, công danh rộng mở

Mưa tài lộc ập xuống đầu, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, nửa đầu năm 2021 tiền tài viên mãn, công danh rộng mở

Nhờ sống phúc đức, thiện lương nên 3 con giáp may mắn này được trời thương mà ban cho bổng lộc, nửa đầu năm Tân Sửu 2021 nằm chơi hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 45 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt