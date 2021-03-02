3 con giáp tài lộc BÙNG NỔ, sự nghiệp BỨT PHÁ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ uống cạn lộc trời, giàu sang hết phần thiên hạ.

Làm chơi hưởng thật, phú quý song toàn nên những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời thăng hoa viên mãn.

Từ tháng 3/2021 trở đi con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp cực khôn ngoan, thông minh và có gan làm giàu nên càng nỗ lực càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Chỉ cần vững vàng, kiên định Tý ắt tiền nhiều vô kể, sự nghiệp hanh thông.

Đặc biệt, từ tháng 3/2021 trở đi con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, mua nhà lầu, sắm xe sang là điều Tý sẽ dễ dàng làm được.

Làm chơi hưởng thật, tài khoản nhân đôi, làm gì cũng thành công nên Thân sẽ đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, cá tính và cực bản lĩnh nên dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường họ cũng không chùn chân mỏi gối. Sau những thăng trầm, thất bại Thân sẽ đúc kết cho mình những kinh nghiệm quý giá, giúp họ càng tài giỏi, bản lĩnh.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, tháng 3 chính là thời hoàng kim để Thân vươn lên làm đại gia. Làm chơi hưởng thật, tài khoản nhân đôi, làm gì cũng thành công nên Thân sẽ đếm tiền sái tay, sung sướng an nhàn.

Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, hầu bao rủng rỉnh khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người hiền lành, chân thành nên ai cũng tưởng Sửu dễ bị bắt nạt, không làm nên trò trống gì. Vậy nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Không chỉ có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến chốn công sở, Sửu còn dạy cho kẻ hãm hại mình bài học nhớ đời.

Ai khổ mặc ai, từ đây đến cuối năm Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, hầu bao rủng rỉnh khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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