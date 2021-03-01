4 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 2 tháng tới

Trong 2 tháng tới, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng làm ăn thuận lợi, phúc lộc song toàn, tiền nhiều vô kể.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho những con giáp may mắn nhất 2 tháng tới. Tháng 3, 4 tới Sửu sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sửu sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ cấp trên, đồng nghiệp nên đường quan lộ hanh thông, tài lộc tự khắc ập vào nhà. Tình tiền như ý, hỷ sự như mơ, đời sang trang mới nên trong 2 tháng tới Sửu sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ có năm Tân Sửu 2021 tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy. Tháng 3, 4 tới Sửu sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. Thìn trở thành con giáp giàu sang vô đối, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống hanh thông thuận lợi nên người tuổi Thìn dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng có tài khoản kếch xù, kiếm được bộn tiền.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, 60 ngày tới chính là thời hoàng kim để Thìn trở thành con giáp giàu sang vô đối, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết. Dậu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để uống cạn lộc trời, vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Sống tình cảm, chăm chỉ cần cù và biết cách lấy lòng cấp trên nên Dậu được cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Trước ngưỡng 30, trong khi người khác đang chật vật mưu sinh thì Dậu đã có của ăn của để, tiền ùa vào túi. Nếu đang ấp ủ dự án mới, muốn thử sức ở lĩnh vực khác thì Dậu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để uống cạn lộc trời, vét cạn túi thần tài. Bước sang ngày đầu tiên của tháng 3/2021 con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, tài lộc vô cùng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Có gan làm giàu, không sợ khổ, chẳng sợ cực nên Tỵ ắt thành công chốn thương trường, tự thân lập nghiệp. Dù giàu có nhưng Tỵ không hề kênh kiệu mà luôn chan hòa, tử tế nên được mọi người yêu mến, quý nhân che chở. Sau những thăng trầm, bước sang ngày đầu tiên của tháng 3/2021 con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, tài lộc vô cùng dồi dào. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hết tháng Giêng là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, 100 ngày tới hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to Số trời đã định, chỉ cần bước sang tháng 2 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

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