Tử vi tuần đầu tháng 3/2021 của 12 con giáp: Sửu tiền ùa vào túi, Tuất lương thưởng tăng vọt, Mùi bị vận đen đeo bám

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 1/3 đến 7/3/2021 chỉ rõ, Tý sẽ có tuần mới với tài lộc phơi phới, một bước đổi đời nếu biết cách nắm bắt thời cơ. Thế nên, nếu đang ấp ủ dự định mới trong công việc Tý hãy bắt tay vào thực hiện ngay để ôm tiền tỷ vào nhà, cả tuần vượng phát.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ 1/3 – 7/3/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Sửu sẽ bị sao Dịch Mã chiếu mệnh nên công việc sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Nếu không cẩn trọng sẽ bị tiểu nhân hãm hại, lành ít dữ nhiều.

Nhờ có sao Thái Âm trợ mệnh, vận trình tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn hẳn, nhất là với nữ mệnh.

Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi vận số của bản mệnh sẽ suôn sẻ hanh thông, cát khí vượng nên tài lộc thăng hoa, tiền ùa vào túi ầm ầm.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Dần

Dần cần lưu ý vấn đề tiền bạc. Đừng vung tay quá trán, cũng đừng dại dột cho bất cứ ai vay mượn kẻo vừa mất bạn, vừa mất tiền.

Phải chờ đến giữa tuần Dần mới lấy lại vận may trời cho, hỷ khí dần tăng cho thấy điềm báo thăng tiến trong tuần khá rõ rệt.

Mão cần thận trọng với những đồng nghiệp mình tin tưởng kẻo bị 'đâm sau lưng' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Mão

Bị sao Thiên Quan ám vận nên Mão cần đề phòng tiểu nhân đang tìm cách phá hoại công việc cũng những thành quả mà bạn đã vất vả xây dựng trong thời gian qua. Đặc biệt, Mão cần thận trọng với những đồng nghiệp mình tin tưởng kẻo bị “đâm sau lưng”.

Những ngày đầu tuần, Mão đừng xuất tiền đầu tư kẻo dẫn đến thua lỗ, thiệt hại tài chính nặng nề.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Thìn

Sao đào hoa đeo bám nên nếu đang độc thân Thìn sẽ gặp được đối tượng vô cùng thú vị, khiến bạn phải hạnh phúc chất ngất.

Tài vận đỏ thắm còn giúp Thìn mở rộng cửa đón thần tài, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể. Đầu tuần may mắn, giữa tuần hanh thông, cuối tuần đại phát là lá số tử vi tuần mới của con giáp giàu sang này.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Tỵ

Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên Tỵ sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, vạn sự hanh thông. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng sẽ phất lên đổi đời, nằm trên đống vàng.

Chỉ cần đề phòng sao Kiếp Tài ngáng trở, thận trọng trước mỗi quyết định Tỵ sẽ có tháng 3 năm Tân Sửu 2021 phú quý đủ đầy.

Để tránh rắc rối không đáng có, Ngọ hãy dốc lòng cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Ngọ

Vì không tập trung cho công việc nên Ngọ phạm phải một số sai sót, khiến cấp trên khiển trách, uy tín bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để tránh rắc rối không đáng có, Ngọ hãy dốc lòng cho sự nghiệp, đừng vì những chuyện không quan trọng khác chi phối.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Mùi

Vận trình tình cảm đi xuống nên tâm trạng của người tuổi Mùi khá thất thường trong tuần này. Vậy nhưng, thay vì cau có khó chịu Mùi hãy thẳng thắn trao đổi với đối phương để giải quyết triệt để những khúc mắc trong lòng.

Vì có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên Mùi cần cẩn thận khi đi lại kẻo gặp họa huyết quang, xảy ra tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Thân

Nhờ có cát khí vây quanh nên Thân sẽ có tuần mới với tài lộc ùn ùn kéo về nhà, phải may túi 3 gang để chứa mới xuể.

Sao Chính Quan cũng dự báo khả năng thăng tiến của người tuổi Thân trong thời gian tới. Song hỷ lâm môn, muốn gì được nấy nên Thân sẽ quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này, Dậu sẽ lại may mắn an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Dậu

Đại Hao hung tinh vây hãm nên con giáp xui xẻo này khó tránh khỏi họa mất tiền, tổn hao tài sản. Ngoài ra, Dậu cũng cần thận trọng trong chuyện tình cảm, đừng “giận quá mất khôn” kẻo đánh mất tình yêu đẹp.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này, Dậu sẽ lại may mắn an nhàn, vạn sự thuận lợi.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Tuất

Tài lộc dồi dào, đại cát đại lợi nên con giáp giàu có này chẳng cần lo lắng về chuyện chi tiêu.

Đặc biệt, thu nhập từ công việc chính và cả nghề tay trái của Tuất đều rủ nhau tăng mạnh, khiến ví Tuất lúc nào cũng chật cứng tiền.

Tử vi tuần mới từ (1/3 – 7/3) của Hợi

Hợi phải cẩn trọng kẻo bị kẻ thứ ba chen ngang, người mình tin yêu cắm sừng mà không hề hay biết. Nếu nhận thấy những điều bất ổn nơi đối phương, bạn đừng vội cho qua kẻo bị lừa gạt.

Dù không quá thành công nhưng đây là tuần mới với tài lộc khá vượng phát, tiền bạc không thiếu cho người tuổi Hợi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.