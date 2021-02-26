Đúng 9h ngày 1/3, top con giáp kinh doanh dễ hốt bạc, giàu có bất ngờ, vạn sự hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 26/02/2021 19:00

Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào tháng 3/2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thịnh vượng, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, phú quý lại gần, những con giáp may mắn này sẽ có tháng 3 năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc, giàu sang hơn người. 

con giap may man 1
Làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay nên Hợi muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng hiền lành, dễ gần và dĩ hòa vi quý. Ai ganh đua, tranh giành Hợi cũng không để tâm, chỉ cố gắng làm tốt việc của mình. Thế nên, Hợi được cấp trên trọng dụng, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp, lương thưởng ập xuống đầu ầm ầm.

Khổ tận cam lai, 2 tháng đầu năm không suôn sẻ nhưng từ ngày đầu tiên của tháng 3/2021 con giáp giàu có này sẽ vượng lộc vượng tài. Làm chơi hưởng thật, đếm tiền sái tay nên Hợi muốn khổ cũng chẳng được. 

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Mùi hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, bước ra khỏi cửa là thần tài theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người thông minh, tinh tế, cực khôn khéo trong giao tiếp nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng chính là những quý nhân sẵn sàng đưa đường chỉ lối để Mùi phất lên đổi đời, giàu sang thịnh vượng.

Tử vi tháng 3/2021 có nói, càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định con giáp bản lĩnh này càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, bước ra khỏi cửa là thần tài theo chân. 

con giap may man 3
Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp hiền lành, dễ gần và có trách nhiệm. Họ dốc sức cho công việc, không sợ thua thiệt, biết cách tận dụng thời cơ nên trời ban cho vô số cơ hội đầu tư kinh doanh, làm gì cũng vượng phát.

Đặc biệt, tháng 3/2021 con giáp tài năng này sẽ thăng quan tiến chức, đầu tư một vốn bốn lời. Vậy nên, nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của Tuất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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