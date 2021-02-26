Họa ập xuống đầu, 3 con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo tiểu nhân hãm hại, tiền tài tiêu tán ngay sau rằm tháng Giêng

Tâm linh - Tử vi 26/02/2021 09:31

Nếu không cẩn trọng 3 con giáp xui xẻo này sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản vì bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”ngay sau rằm tháng Giêng.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, chẳng những bị thị phi vây hãm, những con giáp xui xẻo này sẽ liên tục gặp phải vô số kiếp nạn, tiền của đội nón ra đi, mất tất cả những gì đang có. 

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Điềm báo hung tinh còn khiến Sửu hao tài tốn của, làm ăn đâu thua lỗ đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vốn là người hiền lành, chân thành nên Sửu không bao giờ đề phòng bất cứ ai. Họ dốc hết tâm tư mà chẳng ngờ mình sẽ bị đồng nghiệp xấu tính “đâm sau lưng” vì ganh ghét đố kỵ. Thế nên, ngay sau rằm tháng Giêng con giáp xui rủi này phải đối mặt với vô số khốn khó.

Điềm báo hung tinh còn khiến Sửu hao tài tốn của, làm ăn đâu thua lỗ đấy. Đặc biệt, nếu nhận thấy một nửa không hề yêu thương mình như lời họ nói mà chỉ ra sức đào mỏ, moi tiền thì Sửu nên chấm dứt ngay kẻo bị lợi dụng. 

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Tý đừng quá lao tâm khổ tứ, cũng đừng tự trách bản thân kẻo những căng thẳng, áp lực sẽ khiến bạn mệt nhoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận tài lộc sa sút nên Tý cần đề phòng kẻo bị lừa gạt, đừng dễ dàng tin tưởng người khác kẻo tiền của đội nón ra đi. Đặc biệt, nếu đang có ý định đầu tư hay kinh doanh bản mệnh nên thận trọng, đừng ham cái lợi trước mắt mà tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân chọc phá.

Không chỉ tiền tài xuống dốc, sự nghiệp gặp khó khăn, sức khỏe của Tý cũng ảnh hưởng khá nhiều. Tý đừng quá lao tâm khổ tứ, cũng đừng tự trách bản thân kẻo những căng thẳng, áp lực sẽ khiến bạn mệt nhoài. 

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Vì hấp tấp, nóng vội nên con giáp đen đủi này đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, thông minh nên Thân sớm gặt hái nhiều thành quả trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính vì hấp tấp, nóng vội nên con giáp đen đủi này đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa gạt.

Vậy nên, từ hôm nay Thân cần học cách nhìn người, đừng “trông mặt mà bắt hình dong” kẻo họa vô đơn chí, nợ ập xuống đầu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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