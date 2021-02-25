Top con giáp có bước ngoặt lớn, tài lộc nở rộ, tiền bạc rủng rỉnh khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 25/02/2021 13:15

Tân Sửu 2021: Người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp lên hương, đổi đời ngoạn mục đúng như câu nói “thời tới cản không kịp”.

Tân Sửu 2021 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này hái quả ngọt, xác định đổi đời, 10 người hết 9 người giàu có sung túc, phú quý an nhàn. 

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Tuất còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, tiền tỷ chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp sống ngay thẳng, không biết nịnh bợ ai nên Tuất dễ khiến người khác hiểu lầm, tiểu nhân tận dụng cơ hội để hãm hại. Thế nhưng, chính vì vô lo vô nghĩ, chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên Tuất gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, khiến tiểu nhân dù muốn cũng chẳng làm gì được mình.

Đặc biệt, Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ chớp lấy thời cơ trời cho, đổi đời sau một đêm. Tuất còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, tiền tỷ chui vào túi. 

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Thìn sẽ gánh tiền mỏi lưng, thăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cầu toàn, dám dấn thân và có chí tiến thủ nên Thìn chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khó. Thậm chí, có những lúc tưởng chừng như bế tắc Thìn vẫn có thể lật ngược thế cờ, giành lấy thành quả đáng ngưỡng mộ.

Những ngày đầu năm không suôn sẻ, thế nhưng từ nay nhờ có cát tinh soi chiếu nên Thìn sẽ gánh tiền mỏi lưng, thăng tiến ầm ầm. 

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Sửu sẽ có bước chuyển mình ngoạn mục, mở ra một năm 2021 cực kỳ hoành tráng khiến ai cũng phải đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cần mẫn chịu thương chịu khó như một chú ong chăm chỉ và có trách nhiệm nên Sửu sống và làm việc theo lý trí, nguyên tắc. Chính nhờ nghiêm túc trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, thăng chức, tăng lương, thu nhập tăng nhanh đến ngỡ ngàng.

Ai khổ mặc ai, từ nay đến cuối năm, chỉ cần chớp lấy cơ hội Sửu sẽ có bước chuyển mình ngoạn mục, mở ra một năm 2021 cực kỳ hoành tráng khiến ai cũng phải đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, đúng 3 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có tài vận bùng nổ, tiền tài thăng hoa, mua nhà sắm xe liền tay.

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