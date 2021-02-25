Tân Sửu 2021, top con giáp đào hoa này sẽ nhanh chóng có được người mình yêu thương, hạnh phúc ngất ngây, ấm êm viên mãn khiến ai cũng hờn.

Được ông Tơ bà Nguyệt se duyên, quý nhân đưa đường chỉ lối nên top con giáp đào hoa này luôn toát lên khí chất ngời ngời, người gặp người yêu, được săn đón nhiệt thành. Tân Sửu 2021, Dần sẽ khiến đối phương không thể chối từ, yêu đến 'chết đi sống lại' - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trời sinh Dần là người mạnh mẽ, có chính kiến và tự lập. Chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào ai, càng không muốn bị khinh thường nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Chính vì tài giỏi, tính cách ôn hòa, tử tế nên con giáp đào hoa này đi đến đâu cũng có người đem lòng thương yêu. Bước sang Tân Sửu 2021, sức hấp dẫn của Dần sẽ khiến đối phương không thể chối từ, yêu đến “chết đi sống lại". Dám chắc, dù độc thân lâu năm Thân vẫn có thể gặp được tri âm tri kỷ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Nhanh nhẹn, khéo léo và vô cùng lém lỉnh nên Thân là người quảng giao, có mối quan hệ rộng. Chính nhờ tiếp xúc với nhiều người, tự tin khi giao tiếp nên con giáp khôn khéo này để lại ấn tượng rất tốt trong lòng người đối diện, khiến đối phương cứ nhớ mãi về mình.

Tuy nhiên, vì tin vào hai chữ “duyên phận” nên Thân chưa bao giờ ép uổng bản thân phải yêu ai. Vậy nhưng, trong năm nay chiêm tinh dự báo sức hấp dẫn của Thân sẽ tăng mạnh, tạo ra những thay đổi lớn trong mối quan hệ của bạn. Dám chắc, dù độc thân lâu năm Thân vẫn có thể sẽ gặp được tri âm tri kỷ. Mùi dễ dàng đốn gục trái tim người khác giới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi nổi tiếng là người hài hước, tinh tế và vô cùng thân thiện. Dù dĩ hòa vi quý nhưng Mùi không hề yếu đuối nhu nhược. Họ quyết đoán, bản lĩnh và giỏi giang nên có sự nghiệp vững vàng, thu nhập ổn định. Hơn cả, nhờ sống tử tế nên Mùi được bạn bè nể trọng, giới thiệu cho rất nhiều người tốt để tìm hiểu. Với vẻ ngoài hút mắt, nụ cười thân thiện và khí chất ngời ngời nên Mùi dễ dàng đốn gục trái tim người khác giới. "Vệ tinh" vây quanh ngày càng nhiều nhưng phải chờ đến năm nay Mùi độc thân mới có thể tìm cho mình mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

5 đại kỵ rằm tháng Giêng, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo HỌA ẬP XUỐNG ĐẦU, cả năm xui xẻo Người xưa có câu “Lễ cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng", muốn cả năm ấm êm, may mắn gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ ngày rằm tháng Giêng này.

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