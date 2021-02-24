5 đại kỵ rằm tháng Giêng, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo HỌA ẬP XUỐNG ĐẦU, cả năm xui xẻo

Người xưa có câu “Lễ cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng", muốn cả năm ấm êm, may mắn gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ ngày rằm tháng Giêng này.

Muốn cả năm may mắn, ăn nên làm ra, gia đạo ấm êm thuận hòa gia chủ chớ dại phạm phải 5 đại kỵ ngày rằm tháng Giêng này. Gia chủ cũng không được mặc đồ rách trong ngày rằm tháng Giêng kẻo điềm rủi sẽ đeo bám bạn - Ảnh minh họa: Internet Kiêng mặc quần áo màu trắng, đen Các chuyên gia phong thủy cho rằng, màu trắng và đen là màu của sự tang tóc. Thế nên, ngày rằm tháng Giêng nếu mặc quần áo màu này gia chủ sẽ vô tình rước vận xui vào nhà, làm gì cũng thất bại triền miên.

Ngoài ra, gia chủ cũng không được mặc đồ rách trong ngày rằm tháng Giêng kẻo điềm rủi sẽ đeo bám bạn, cả năm không ngóc đầu lên được. Kiêng nói bậy, chửi thề Rất nhiều người vì không kiêng nói bậy chửi thề trong ngày rằm đầu năm mà bị thị phi bủa vây, họa ập xuống đầu. Ngoài ra, bạn cũng đừng dại nói xấu người khác, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói nếu không sẽ tự rước tai ương vào người, khốn khó đủ đường.

Đặc biệt, mực, tôm, thịt vịt chính là những món bạn tuyệt đối không được động đũa - Ảnh minh họa: Internet Kiêng sát sinh Để cầu mong tài lộc, bệnh tật tiêu tan gia chủ nên phát tâm ăn chay niệm Phật, hạn chế sát sinh. Ngày rằm hàng tháng là ngày kiêng kỵ sát sinh, đặc biệt là rằm tháng Giêng. Thế nên, muốn cả năm bình an, gia đạo thuận hòa bạn không nên ăn thịt động vật vào ngày linh thiêng này. Mực, tôm, thịt vịt chính là những món bạn tuyệt đối không được động đũa. Kiêng cho mượn tiền Tiền bạc không chỉ là tài sản mà còn là tài khí của mỗi người. Nếu cho người khác mượn tiền đầu năm thì bạn sẽ mất đi tài khí của mình. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể nói trước hoặc nhắc nhở mọi người không mượn tiền mình trong tháng Giêng. Chỉ cần đặt một phong bao lì xì dưới đáy thùng rồi trút đầy gạo vào, dám chắc bạn sẽ có năm mới với xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần - Ảnh minh họa: Internet Kiêng để thùng gạo rỗng Thùng gạo chính là vật phẩm biểu trưng cho kho tài lộc của gia chủ. Vậy nên, ngày rằm tháng Giêng dù nghèo đến mấy bạn cũng không được để thùng gạo rỗng nhìn thấy đáy. Chỉ cần đặt một phong bao lì xì dưới đáy thùng rồi trút đầy gạo vào, dám chắc bạn sẽ có năm mới với xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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