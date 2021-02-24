5 đại kỵ rằm tháng Giêng, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo HỌA ẬP XUỐNG ĐẦU, cả năm xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 11:03

Người xưa có câu “Lễ cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng", muốn cả năm ấm êm, may mắn gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ ngày rằm tháng Giêng này.

Muốn cả năm may mắn, ăn nên làm ra, gia đạo ấm êm thuận hòa gia chủ chớ dại phạm phải 5 đại kỵ ngày rằm tháng Giêng này.  

dai ky ngay ram 1
Gia chủ cũng không được mặc đồ rách trong ngày rằm tháng Giêng kẻo điềm rủi sẽ đeo bám bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng mặc quần áo màu trắng, đen

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, màu trắng và đen là màu của sự tang tóc. Thế nên, ngày rằm tháng Giêng nếu mặc quần áo màu này gia chủ sẽ vô tình rước vận xui vào nhà, làm gì cũng thất bại triền miên.

Ngoài ra, gia chủ cũng không được mặc đồ rách trong ngày rằm tháng Giêng kẻo điềm rủi sẽ đeo bám bạn, cả năm không ngóc đầu lên được.  

Kiêng nói bậy, chửi thề

Rất nhiều người vì không kiêng nói bậy chửi thề trong ngày rằm đầu năm mà bị thị phi bủa vây, họa ập xuống đầu. Ngoài ra, bạn cũng đừng dại nói xấu người khác, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói nếu không sẽ tự rước tai ương vào người, khốn khó đủ đường. 

dai ky ngay ram 2
Đặc biệt, mực, tôm, thịt vịt chính là những món bạn tuyệt đối không được động đũa - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng sát sinh

Để cầu mong tài lộc, bệnh tật tiêu tan gia chủ nên phát tâm ăn chay niệm Phật, hạn chế sát sinh. Ngày rằm hàng tháng là ngày kiêng kỵ sát sinh, đặc biệt là rằm tháng Giêng.

Thế nên, muốn cả năm bình an, gia đạo thuận hòa bạn không nên ăn thịt động vật vào ngày linh thiêng này. Mực, tôm, thịt vịt chính là những món bạn tuyệt đối không được động đũa. 

Kiêng cho mượn tiền

Tiền bạc không chỉ là tài sản mà còn là tài khí của mỗi người. Nếu cho người khác mượn tiền đầu năm thì bạn sẽ mất đi tài khí của mình.

Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể nói trước hoặc nhắc nhở mọi người không mượn tiền mình trong tháng Giêng. 

dai ky ngay ram 3
Chỉ cần đặt một phong bao lì xì dưới đáy thùng rồi trút đầy gạo vào, dám chắc bạn sẽ có năm mới với xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng để thùng gạo rỗng

Thùng gạo chính là vật phẩm biểu trưng cho kho tài lộc của gia chủ. Vậy nên, ngày rằm tháng Giêng dù nghèo đến mấy bạn cũng không được để thùng gạo rỗng nhìn thấy đáy.

Chỉ cần đặt một phong bao lì xì dưới đáy thùng rồi trút đầy gạo vào, dám chắc bạn sẽ có năm mới với xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Năm xui tháng hạn đã qua, top con giáp phú quý an nhàn, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà trong 49 ngày tới

Năm xui tháng hạn đã qua, top con giáp phú quý an nhàn, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà trong 49 ngày tới

Trong 49 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, ngồi chơi tiền cũng ập xuống đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   cúng rằm tháng giêng kiêng kỵ phong thủy đại kỵ phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề