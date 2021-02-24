3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, được trời thương mà ban tài ban lộc, Tân Sửu 2021 phất lên ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 07:32

Số trời đã định, những con giáp thiện lương này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến cực nhanh.

Nhờ tử tế, chân thành và biết cách nghĩ cho người khác nên những con giáp thiện lương này được trời thương, ban cho vô số phúc phần trong năm Tân Sửu 2021

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Cuối năm nằm trên đống vàng chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang chạm đỉnh này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu nổi tiếng là người chăm chỉ, cần cù và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường Sửu vẫn không từ bỏ ước mơ, quyết tâm có cho bằng được thứ mình muốn.

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn này phú quý phát tài, đón nhiều hỷ sự. Tài lộc thênh thang, làm ăn đại phát, cuối năm nằm trên đống vàng chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang chạm đỉnh này. 

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Hợi có nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sống ngay thẳng, đàng hoàng và dĩ hòa vi quý nên Hợi đi đến đâu cũng được thương yêu nâng đỡ. Dù thường xuyên bị tiểu nhân hãm hại, đồng nghiệp ganh ghét đố kỵ mà chơi xấu nhưng Hợi không hề so đo tính toán hay thù lâu nhớ dai.

Họ cho qua tất thảy, sống phóng khoáng và không chấp nhặt nên tâm hồn lúc nào cũng bình yên, vui vẻ. Nhờ thế, Hợi có nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền. 

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Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Mão, giúp con giáp giàu có này đắc tài đắc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, biết đối nhân xử thế, không thích hơn thua nên Mão chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Càng dấn thân, có nhiều tham vọng con giáp may mắn này càng được trời ban nhiều phúc lành, vét cạn túi thần tài.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Mão, giúp con giáp giàu có này đắc tài đắc lộc, đại phú đại quý. Đầu năm như ý, giữa năm vượng phát, cuối năm giàu to nên Mão cứ thế mà phất, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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