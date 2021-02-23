Song hỷ lâm môn: Top con giáp được thần tài ưu ái, tài vận chạm đỉnh, giàu nhanh đến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 23/02/2021 11:35

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, làm ăn tấn tới trong năm Tân Sửu 2021.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho top con giáp may mắn này, giúp họ quơ tay hốt bạc, càng về cuối năm càng vượng phát. 

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Làm chơi hưởng thật, làm một hưởng mười nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và cực nhạy bén trước thời cuộc. Biết chọn thời điểm thích hợp để đầu tư, quản lý tài chính khoa học và có óc sáng tạo hơn người nên con giáp giàu sang này sẽ có của ăn của để.

Tân Sửu 2021, Tý sẽ chuẩn bị tinh thần để mở rộng cửa đón tiền tỷ ập vào nhà. Làm chơi hưởng thật, làm một hưởng mười nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, muốn khổ cũng không được. 

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Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chất tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những ngày đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ tháng 2 âm lịch con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền cực đỉnh. Sự nghiệp hanh thông nên Dần không chỉ cải thiện thu nhập mà còn vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chất tiền mới xuể. 

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Nếu đang nghĩ đến chuyện trăm năm, đây chính là năm thích hợp để kết hôn, nên vợ thành chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tân Sửu 2021 là năm tam hợp của người tuổi Dậu nên họ sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng có tham vọng, càng dám vươn lên Dậu càng đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng.

Không chỉ tài lộc, vận đào hoa nở rộ còn giúp Dậu có đời sống lứa đôi ấm êm thuận hòa. Nếu đang nghĩ đến chuyện trăm năm, đây chính là năm thích hợp để kết hôn, nên vợ thành chồng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Từ đây đến hết tháng Giêng: Top con giáp được cát tinh chiếu mệnh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Nhờ được trời Phật nâng đỡ, cát tinh hộ mệnh nên top con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cả năm đại phát.

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