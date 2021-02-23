Tân Sửu 2021: 4 con giáp nghênh tài đón lộc, ăn nên làm ra, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 23/02/2021 06:46

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, chỉ cần thuộc top con giáp giàu có này gia chủ sẽ phát tài phát lộc, làm chơi chơi mà tiền bơi vào két.

Không chỉ được thần tài điểm danh, những con giáp giàu có này còn vạn sự hanh thông, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. 

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Tân Sửu 2021 chính là thời điểm con giáp giàu có này sẽ trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp bản lĩnh, thông minh, không ngại thử thách chính mình. Thế nên, dù trải qua không ít va vấp, bị kẻ xấu ngáng đường con giáp khôn ngoan này vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Tân Sửu 2021 chính là thời điểm con giáp giàu có này sẽ trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu, cứ thế mà phất. 

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Mùi sẽ gặp được ý trung nhân, phù hợp để gắn bó trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu làm công ăn lương Mùi sẽ có tài vận đỏ chót như son, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu tự đứng ra kinh doanh, con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại.

Đặc biệt, nếu đang giường đơn gối chiếc thì Tân Sửu 2021 Mùi sẽ gặp được ý trung nhân, phù hợp để gắn bó trăm năm. 

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Thìn sẽ thành công vang dội, số dư trong tài khoản được cộng thêm tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tân Sửu 2021 là năm mang lại may mắn, giúp Thìn có tài lộc hanh thông, lắm của nhiều tiền. Không chỉ sung túc an nhàn, Thìn còn đổi đời sau một đêm, có cơ hội trúng số độc đắc.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám là chính mình Thìn sẽ thành công vang dội, số dư trong tài khoản được cộng thêm tới tấp. 

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Từ đây đến cuối năm, Mão sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vốn là con giáp thiện lương, sống tử tế và chưa bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai nên Mão tích được nhiều phúc phần. Hơn cả, nhờ nhạy bén, tinh tế nên Mão chớp lấy cơ hội nghìn năm có một để gặt hái thành công, tiền bạc viên mãn.

Từ đây đến cuối năm, Mão sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm đâu thắng đó. Trên con đường tài lộc người tuổi Mão sẽ thành công ngoài mong đợi, tiền của vật chất đong đầy viên mãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Công việc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi nên những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền mỏi tay, cứ thế mà giàu sụ khiến ai nấy hờn đỏ mắt.

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