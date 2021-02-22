3 con giáp THIỆN LƯƠNG SINH PHÚ QUÝ, càng già càng giàu NỨT ĐỐ ĐỔ VÁCH

Tâm linh - Tử vi 22/02/2021 08:36

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ sung túc đủ đầy, giàu sang phú quý, cả đời ngập trong nhung lụa.

Dù làm thuê hay làm chủ, sinh ra trong gia đình khá giả hay khó khăn thì những con giáp may mắn này cũng dư sức tự làm đại gia, giàu sang vô đối. 

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Con giáp giàu sang này còn dư sức giúp cả gia đình đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp hiền lành, tử tế và có trách nhiệm. Đây chính là lý do vì sao Tuất đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào ngưỡng 30 con giáp giàu có này sẽ chạm tay vào đỉnh vinh quang.

Chẳng những mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong ngân hàng, con giáp giàu sang này còn dư sức giúp cả gia đình đổi đời. 

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Từ trung vận trở đi con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, cần cù, dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống Sửu vẫn không chùn chân mỏi gối, nỗ lực bước về phía trước. Nhờ thế, con giáp bản lĩnh này từng bước khẳng định vị thế chốn công sở, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Càng già càng giàu, tiền vận cơ cực nhưng từ trung vận trở đi con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. 

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Tiền bạc không thiếu, hậu vận cực tốt nên Dần chỉ việc vui vầy bên con cháu, của nả 3 đời tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên Dần sẽ làm nên nghiệp lớn, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, nhờ có người bạn đời cùng chia sẻ mọi khó khăn trong công việc, đưa ra những lời khuyên hữu ích nên Dần càng aen nên làm ra.

Nhân duyên tốt nên Dần sẽ công thành danh toại, ăn nên làm ra. Tiền bạc không thiếu, hậu vận cực tốt nên Dần chỉ việc vui vầy bên con cháu, của nả 3 đời tiêu không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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