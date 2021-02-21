Tử vi tuần mới 12 con giáp (22/2 - 28/2/2021): Tỵ thăng hoa rực rỡ, Hợi đếm tiền sái tay, Mão tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/02/2021 05:00

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp gia chủ sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ 22/2 - 28/2/2021 để chủ động hơn trong mọi việc. 

Thay vì tốn tiền đi xem bói, gia chủ chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 22/2 đến 28/2/2021 sẽ đoán biết trước vận số của mình, cực chính xác. 

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Trong tuần này, bản mệnh nên chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 22/2 đến 28/2 cho thấy, Tý sẽ phải trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu lợi dụng nên đầu tuần con giáp đen đủi này phải mang tiếng oan, chịu nhiều thua thiệt.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Tý sẽ được cấp trên tin tưởng và nhận về nguồn thu đáng kể. Trong tuần này, bản mệnh nên chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Sửu

Những khúc mắc, bế tắc trong công việc, tình yêu khiến Sửu phải trầy trật lắm phen. Nếu không nhanh chóng đứng ra giải quyết những mâu thuẫn chất chứa bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Cũng vậy, với chuyện tiền bạc Sửu cần thận trọng, đừng vung tay quá trán, cũng đừng cho ai vay mượn kẻo mất tất cả chỉ trong chớp mắt.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Dần

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Dần sẽ gặp nhiều may mắn nhờ tinh thần cầu tiến. Sự nghiệp thuận lợi nên tài lộc cũng khởi sắc ngoạn mục.

Tuy nhiên, bản mệnh chớ nuôi quá nhiều hy vọng cho chuyện tình cảm hiện tại, cũng đừng bắt ép đối phương phải chấp nhận tình cảm của mình. 

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Mão đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo khiến mối quan hệ hiện tại của mình đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Mão

Mão sẽ có tuần mới với mưa tài lộc ập xuống đầu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Chẳng những kiếm được bộn tiền, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, đổi đời sau một đêm.

Về phương diện tình cảm, Mão đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo khiến mối quan hệ hiện tại của mình đi vào ngõ cụt.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Thìn

Vì nhẹ dạ cả tin nên Thìn dễ bị kẻ xấu lường gạt, qua mặt hết lần này đến lần khác. Trong tuần mới này, Thìn phải thận trọng, nhất là trong công việc kẻo bị cấp trên quở trách, trừ lương.

Khó khăn đổ dồn vào những ngày đầu tuần, nên cả tuần của Thìn sẽ áp lực, căng thẳng vô cùng.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của  Tỵ

Chính vì quá tự tin vào năng lực của mình cũng như được nhiều người chiếu cố nên Tỵ trở nên bất cẩn khi làm việc. Vậy nên, bản mệnh hãy cẩn trọng chuyện tiền bạc kẻo nỗi buồn tuần này khó bề chấm dứt.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, lộc lá vây quanh, đời thăng hoa rực rỡ. 

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Ngọ sẽ gặp chút vấn đề về sức khỏe, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân ắt sẽ đổ bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Ngọ

Ngọ cần hạn chế tiếp xúc với những người không quá thân thiết để phòng tránh bị tiểu nhân lợi dụng hay nói xấu. Bị thị phi bủa vây nên Ngọ sẽ có tuần mới khá khó khăn, chật vật.

Bị Bạch Hổ hung tinh chiếu mệnh nên Ngọ sẽ gặp chút vấn đề về sức khỏe, nếu không chăm sóc tốt cho bản thân ắt sẽ đổ bệnh.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của  Mùi

Mùi và một nửa sẽ xảy ra những mâu thuẫn, cự cãi nhưng nhờ điềm đạm, bình tĩnh nên Mùi có thể giải quyết ổn thỏa mọi điều.

Đầu tuần như ý, giữa tuần may mắn, cuối tuần lắm của nhiều tiền, sang tháng mới của nả ùa vào két chính là phúc phần trời cho Mùi.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Thân

Tuần mới của Thân sẽ có khá nhiều rắc rối và sự chủ quan sẽ là yếu tố đẩy con giáp đen đủi này vào thế bế tắc.

Về phương diện tình cảm, nếu vẫn còn là người độc thân, bạn sẽ tìm được ý trung nhân, tình cảm phát triển thuận lợi. 

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Vận trình sự nghiệp của Dậu vẫn diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có tuần mới khá thư thái, bình yên. Công việc không quá dồn dập, nhạy bén khi xử lý mọi tình huống một cách nhanh gọn, ổn thỏa, vận trình sự nghiệp của Dậu vẫn diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi.

Vậy nhưng, Dậu đừng lơ là với sức khỏe, thể lực của bản thân, hãy chú ý thời gian nghỉ ngơi để tránh suy nhược cơ thể.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Tuất

Kiếp Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần, kéo theo phiền phức không mong muốn khi ai đó cố tình gây hại nên Tuất sẽ khá cực nhọc.

May mắn là từ giữa tuần vận xui sẽ chủ động rời xa, nhường chỗ cho phúc phần ùa vào nhà Tuất.

Tử vi tuần mới từ (22/2 - 28/2) của Hợi

Gặp thời đổi vận, làm chơi chơi mà tiền rơi trúng đầu nên Hợi sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Chẳng những thăng quan tiến chức, thu nhập của con giáp tài năng này còn tăng đến chóng mặt.

Được đáp lại tình yêu đơn phương, hạnh phúc bên một nửa của mình nên càng về cuối tuần vận tình duyên của Hợi càng rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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