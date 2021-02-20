Tử vi tháng 3/2021: Top con giáp VÉT CẠN TÚI THẦN TÀI, tài lộc tự nhiên kéo đến, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 08:37

Không chỉ có cơ hội trúng số phát tài, đổi đời sau một đêm, những con giáp may mắn này còn dư sức mua nhà sắm xe trong tháng 3/2021.

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/3/2021, những con giáp may mắn này mở mắt đã thấy thần tài chờ sẵn ở cửa, gánh tiền mỏi lưng, vận khí lên hương ngoạn mục. 

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Không chỉ tháng 3 mà cả năm của Tuất sẽ ngập trong phú quý, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp có trách nhiệm, dám dấn thân và sống nghĩa tình. Thế nên, họ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp thương yêu, sự nghiệp thăng tiến cực nhanh. Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này gặt hái thành công, tiền ùa vào nhà.

Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng sẽ thuận lợi viên mãn, tiền bạc tài lộc rủng rỉnh bội phần. Thế nên, không chỉ tháng 3 mà cả năm của Tuất sẽ ngập trong phú quý, muốn khổ cũng không được. 

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Mão chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống dư dả, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, tinh tế và biết đối nhân xử thế nên mỗi khi Mão gặp nguy khó đều có quý nhân đưa tay hỗ trợ nhiệt thành. Tử vi học tháng 3/2021 có nói, đây chính là giai đoạn Mão sẽ có cuộc sống giàu có sung túc ít ai sánh bằng.

Đặc biệt, nếu đang làm kinh doanh Mão sẽ thoát khỏi cuộc sống làm ăn ảm đạm, chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống dư dả, sung túc. 

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Tài lộc tự nhiên kéo đến, đầu năm như ý, giữa năm phú quý, cuối năm sắm nhà lầu xe hơi là phúc phần trời cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn có tố chất của một người làm lãnh đạo, trong tử vi tháng 3 cho thấy tuổi Thìn vô cùng viên mãn, thăng chức chỉ sau một đêm. Vậy nên, thu nhập của Thìn cũng tăng đáng kể, tài khoản cứ “ting ting” liên tục.

Đây cũng là thời điểm tốt nhất năm để người tuổi Thìn phát triển sự nghiệp, nâng cuộc sống lên tầm cao mới. Tài lộc tự nhiên kéo đến, đầu năm như ý, giữa năm phú quý, cuối năm sắm nhà lầu xe hơi là phúc phần trời cho Thìn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chẳng những phải may túi ba gang để đựng tiền, những con giáp may mắn này còn phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản trong ngày vía thần tài.

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