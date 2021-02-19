Đúng ngày VÍA THẦN TÀI: Top con giáp chạy trời không khỏi may mắn, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, lộc lá ùa vào két

Chẳng những phải may túi ba gang để đựng tiền, những con giáp may mắn này còn phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản trong ngày vía thần tài.

Ngày vía thần tài, tức mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, những con giáp may mắn này sẽ đón hỷ sợ vào nhà, tài lộc vượng phát. Thần may mắn chiếu mệnh nên từ sự nghiệp đến tình duyên của Dậu đều có hỷ tín, càng về cuối năm càng giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh Dậu là con giáp siêng năng, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để tìm cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Nhờ có gan làm giàu, khát khao vươn lên cuộc sống thượng lưu nên Dậu sẽ không kể gian truân để có được thứ mình muốn.

Khổ tận cam lai, đúng ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021, con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, phú quý ùa vào nhà. Thần may mắn chiếu mệnh nên sự nghiệp, tình duyên của Dậu đều có hỷ tín, càng về cuối năm càng giàu sang vô đối. Tý đừng quên mua cho mình những vật phẩm phong thủy như muối, bật lửa, cây kim tiền… để năm mới phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Theo tử vi 12 con giáp cho thấy, Tý chính là con giáp may mắn nhất ngày vía thần tài - mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới trong công việc, lương thưởng tăng vọt, nghề tay trái còn giúp Tý ôm về món lợi nhuận khổng lồ.

Trong hôm nay, Tý đừng quên mua cho mình những vật phẩm phong thủy như muối, bật lửa, cây kim tiền… để năm mới phát tài phát lộc, của nả dư dôi. Thời hoàng kim đã điểm, đúng ngày mùng 10 tháng Giêng con giáp giàu sang này sẽ có tài vận cực vượng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hiền lành, nhân hậu và biết nghĩ cho người khác nên Mão chính là con giáp khiến “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương”. Dù bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường con giáp bản lĩnh này vẫn bình an vô sự, phất lên ầm ầm. Thời hoàng kim đã điểm, đúng ngày mùng 10 tháng Giêng con giáp giàu sang này sẽ có tài vận cực vượng, đã đỏ càng đỏ hơn, hứa hẹn cả năm sự nghiệp thăng hoa, rực rỡ gấp bội. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Những vận hạn 12 con giáp phải đối mặt trong năm Tân Sửu 2021, ai cũng phải biết để tránh tai ương Đây chính là những vận hạn năm Tân Sửu 2021 của 12 con giáp, gia chủ cần đọc thật kỹ để cẩn trọng trong mọi điều, hóa giải kiếp nạn.

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