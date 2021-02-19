Ngay sau mùng 10 Tết: 4 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp bứt phá, mua nhà lầu sắm xe sang liền tay

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 08:00

Từ mùng 10 Tết Tân Sửu 2021 trở đi, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội kiếm được món tiền cực khủng, đổi đời sau một đêm.

Làm ăn trúng lớn, phú quý ập xuống không kịp trở tay nên top con giáp may mắn này sẽ nằm trên đống vàng, thăng hoa ngoạn mục. 

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 Thân sẽ khởi sắc mạnh mẽ, hứa hẹn cả năm bội thu, sung sướng ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và cực nhạy cảm với cơ hội làm giàu nên Thân đã chớp lấy thời cơ trời cho để khiến tiền trong tài khoản không ngừng sinh sôi nảy nở. Có tiền tỷ chỉ sau một đêm, mở mắt đã thấy thần tài rót lộc nên con giáp giàu có này sẽ đại phát.

Tân Sửu 2021 may mắn hơn người, thế nên vận số của Thân sẽ khởi sắc mạnh mẽ, hứa hẹn cả năm bội thu, sung sướng ngút trời. 

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Mua nhà lầu, sắm xe sang, những chuyến du lịch đắt đỏ chỉ là chuyện nhỏ với Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Tý vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân.

Từ mùng 10 Tết trở đi, tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà Tý. Mua nhà lầu, sắm xe sang, những chuyến du lịch đắt đỏ chỉ là chuyện nhỏ với Tý. 

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Mùi thu về món lợi nhuận cực khủng, giúp họ nhanh chóng trở thành triệu phú đô la - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tân Sửu 2021 người tuổi Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, khiến phường tiểu nhân đã hãm hại mình phải trả giá đắt. Mùi sẽ dạy cho kẻ lươn lẹo bài học nhớ đời, con giáp bản lĩnh này còn thăng tiến ngoạn mục, tài lộc liên tục đổ về túi.

Không chỉ nghề chính, nghề tay trái cũng giúp Mùi thu về món lợi nhuận cực khủng, giúp họ nhanh chóng trở thành triệu phú đô la. 

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Tỵ sẽ được trời ban phúc ban lộc, hỷ tài soi chiếu, ôm về món tiền kếch xù ngay sau ngày vía thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dù vẻ ngoài khó gần, kiệm lời nhưng thực chất Tỵ là con giáp có trái tim ấm áp, sống tình cảm. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền.

Tích được nhiều công đức nên Tỵ sẽ được trời ban phúc ban lộc, hỷ tài soi chiếu, ôm về món tiền kếch xù ngay sau ngày vía thần tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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