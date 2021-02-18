Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/2: 4 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, ăn nên làm ra, được thần tài dúi tiền vào tay

Tâm linh - Tử vi 18/02/2021 10:33

Nhờ được thần tài chấm tên trong sổ vàng, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên những con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, sung sướng như tiên.

Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, đại phú đại quý chính là số phận trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất tử vi ngày mới, thứ Sáu 19/2/2021 này. 

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Tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên, càng về cuối tháng 2 càng phú quý là tương lai Tý nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường Tý vẫn gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, tiền tài viên mãn.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 19/2 con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng. Tiền chất chật nhà, sung sướng như tiên, càng về cuối tháng 2 càng phú quý là tương lai Tý nắm chắc trong tay. 

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Sửu sẽ có cơ hội mới trong công việc, thăng chức tăng lương ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ với những gì họ có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và biết tận dụng thời cơ để tiến thân nên Sửu sớm đạt được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, dám bứt phá Sửu càng lắm của nhiều tiền.

Không chỉ tài lộc vượng phát, Sửu còn được sao đào hoa chiếu mệnh, tình duyên như ý. Đặc biệt, Sửu sẽ có cơ hội mới trong công việc, thăng chức tăng lương ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ với những gì họ có được. 

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Tỵ còn có cơ hội khẳng định vị thế chốn công sở, được cất nhắc lên vị trí bấy lâu nay ao ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, không sợ thất bại nên Tỵ ắt sẽ làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông. Dù làm công hay làm chủ Tỵ cũng có hầu bao rủng rỉnh, phú quý vây quanh khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng vượng phát, muốn khổ cũng không được. Hơn cả, Tỵ còn có cơ hội khẳng định vị thế chốn công sở, được cất nhắc lên vị trí bấy lâu nay ao ước. 

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Thân sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết tận dụng thời cơ trời cho để đổi đời. Thế nên, ai khổ mặc ai, con giáp may mắn này vẫn có của ăn của để, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Canh Tý khốn khó đủ đường, Tân Sửu 2021 khổ tận cam lai, sau những kiếp nạn Thân sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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