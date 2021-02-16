Từ đây đến Rằm tháng Giêng: 3 con giáp phú quý phát tài, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước đổi đời

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 15:21

Từ tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 trở đi, những con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng không được.

Tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này trong năm Tân Sửu 2021

Từ đây đến Rằm tháng Giêng: 3 con giáp phú quý phát tài, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước đổi đời - Ảnh 1
Từ đây đến Rằm tháng Giêng Tân Sửu 2021, con giáp giàu sang này sẽ gặp được nhiều may mắn, được thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình nên Tuất đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Nhờ can trường, dám dấn thân nên con giáp giàu có này sẽ sở hữu cơ ngơi đồ sộ ngay từ thuở độc thân.

Tử vi học có nói, Canh Tý 2020 không mấy như ý, Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thế nhưng, từ đây đến Rằm tháng Giêng Tân Sửu 2021, con giáp giàu sang này sẽ gặp được nhiều may mắn, được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, cuối năm thăng hoa mỹ mãn. 

Từ đây đến Rằm tháng Giêng: 3 con giáp phú quý phát tài, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước đổi đời - Ảnh 2
Tận hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên viên mãn là những gì trời cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Luôn biết tìm kiếm cơ hội để đổi đời, thừa khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc nên Tý chẳng cần cậy nhờ ai vẫn có tiền tài viên mãn, phú quý an nhàn. Canh Tý 2020 là năm tuổi nên Tý gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy nhiên bước qua năm Tân Sửu mọi thứ đã thay đổi.

Từ đây đến rằm tháng Giêng, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Tý cũng sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, số dư trong tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục. Tận hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên viên mãn là những gì trời cho Tý. 

Từ đây đến Rằm tháng Giêng: 3 con giáp phú quý phát tài, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước đổi đời - Ảnh 3
Sửu còn may mắn đến mức vạn sự hanh thông kéo theo tài vận được cải thiện, tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp siêng năng, chăm chỉ, luôn đặt công việc lên hàng đầu nên Sửu chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thử thách của cuộc đời. Không thành rồng cũng thành phượng, của nả ùa vào két, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay.

Đặc biệt từ đầu tháng Giêng trở đi, Sửu sẽ liên tục đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, thăng chức tăng lương ầm ầm. Sửu còn may mắn đến mức vạn sự hanh thông kéo theo tài vận được cải thiện, tự làm đại gia.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đàn ông sinh vào THÁNG TÀI LỘC này, qua năm Tân Sửu tiền vô như nước, tình duyên thăng hoa không gì sánh bằng

Đàn ông sinh vào THÁNG TÀI LỘC này, qua năm Tân Sửu tiền vô như nước, tình duyên thăng hoa không gì sánh bằng

Xem bói tháng sinh cho thấy, đàn ông sinh vào những tháng âm lịch này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 viên mãn thăng hoa, tình tiền như ý.

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