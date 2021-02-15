Đàn ông sinh vào THÁNG TÀI LỘC này, qua năm Tân Sửu tiền vô như nước, tình duyên thăng hoa không gì sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2021 12:13

Xem bói tháng sinh cho thấy, đàn ông sinh vào những tháng âm lịch này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 viên mãn thăng hoa, tình tiền như ý.

Tài lộc phơi phới, tình duyên thăng hoa, cả năm viên mãn chính là quẻ xem bói tháng sinh của đàn ông sinh vào những tháng âm lịch mang lại may mắn, phú quý này. 

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Nếu đang tính chuyện trăm năm, dám chắc bạn sẽ được như ý nguyện, có được người vợ tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 2 âm lịch

Đàn ông sinh vào tháng 2 âm lịch là người có tính cách hoạt bát, vui vẻ và hiểu chuyện. Chẳng những chịu thương chịu khó, không sợ gian khổ, họ còn biết nghĩ cho gia đình nên cuộc sống lúc nào cũng ấm êm hạnh phúc, hậu vận sung túc đủ đầy.

Số trời đã định, trong năm Tân Sửu 2021 nam nhân sinh vào tháng âm lịch này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên mẫu đàn ông này sẽ đổi đời sau một đêm. Nếu đang tính chuyện trăm năm, dám chắc bạn sẽ được như ý nguyện, có được người vợ tâm đầu ý hợp. 

xem boi thang sinh 2
Vận tình duyên đỏ như son còn giúp bạn hạnh phúc bền chặt bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 6 âm lịch

Thông minh, kiệm lời và cực giỏi giang chính là những đặc điểm của người sinh vào tháng sinh phú quý này. Dù tiền vận thăng trầm bất ổn, thế nhưng sau ngưỡng 30 bạn sẽ ăn nên làm ra, tiền của ập xuống đầu tới tấp.

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để người sinh vào tháng tài lộc này đón hỷ sự vào nhà. Niềm vui nhân đôi, tài vận khởi sắc, sự nghiệp viên mãn chính là những gì trời cao an bài. Vận tình duyên đỏ như son còn giúp bạn hạnh phúc bền chặt bên một nửa của mình. 

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Trong chuyện tình cảm người sinh vào tháng phú quý này sẽ thăng hoa viên mãn, có cuộc hôn nhân hạnh phúc đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 âm lịch

Là người kiên định, có ý chí vươn lên và cực may mắn nên đàn ông sinh vào tháng 10 âm lịch chưa bao giờ lâm vào đường cùng. Càng bản lĩnh, dám dấn thân bạn càng gánh tiền mỏi lưng, tiền ùa vào két.

Tử vi học có nói, Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời bạn. Đặc biệt, trong chuyện tình cảm người sinh vào tháng phú quý này sẽ thăng hoa viên mãn, có cuộc hôn nhân hạnh phúc đến ngỡ ngàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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