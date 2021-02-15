Từ rằm tháng Giêng trở đi: 3 con giáp TÀI VẬN DỒI DÀO, đổi đời ngoạn mục, may mắn liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 15/02/2021 08:51

Thành công vang dội, phú quý vây quanh, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn bất ngờ này.

Từ rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 trở đi, những con giáp may mắn này sẽ đón lộc trời cho, ăn nên làm ra, cả năm giàu sụ. 

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Từ rằm tháng Giêng trở đi Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và cực khôn ngoan nên đa phần người tuổi Dần đều gặt hái thành công trong công việc ngay từ thuở độc thân. Trước ngưỡng 35, con giáp giàu có này đã trở thành đại gia bạc tỷ, sung túc an nhàn.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng sẽ có năm mới đại phát. Từ rằm tháng Giêng trở đi Dần sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Mão sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, gánh tiền mỏi lưng khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có khát khao vươn lên, không ngừng nỗ lực, cực tham vọng nên Mão chưa bao giờ dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có. Họ dám dấn thân, không quản gian khó nên Tân Sửu 2021 sẽ được trời ban lộc, sung túc an nhàn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, gánh tiền mỏi lưng khiến ai cũng hờn. 

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Con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, đại cát đại lợi, ngồi chơi tiền cũng ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có tính cách hoạt bát, yêu đời và luôn thích tự do sáng tạo. Họ tự lập, không thích lệ thuộc hay dựa dẫm vào ai nên sớm khẳng định được vị thế chốn công sở, thăng chức tăng lương liên tục.

Số trời đã định, từ rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 trở đi con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, đại cát đại lợi, ngồi chơi tiền cũng ùa vào nhà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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