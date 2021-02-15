4 con giáp may mắn TỘT ĐỈNH, tiền của vây quanh, giàu sang sung túc trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021

Nhờ được thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên top con giáp may mắn này sẽ giàu sang phú quý, tình tiền viên mãn trong 3 tháng đầu năm.
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Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn nên những con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, sung túc an nhàn trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021.
Tuổi Thân
Tháo vát, nhanh nhẹn và biết tận dụng thời cơ nên Thân sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Tiền ùa vào két, phú quý cát tường nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng đại cát đại lợi.
Số trời đã định, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thân cũng sẽ có 3 tháng đầu năm đỏ chót như son, giàu sau một đêm.
Tuổi Tý
Sống lạc quan, yêu đời và cực tinh tế nên Tý chưa bao giờ lâm vào đường cùng. Bởi mỗi khi nguy khó họ đều tự cứu lấy mình, đưa ra những quyết định đúng đắn nên công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh.
Làm chơi hưởng thật, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà chính là phúc lộc trời đã an bài cho Tý trong 3 tháng tới.
Tuổi Hợi
Trời sinh Hợi là con giáp hiền lành, chân thành và dĩ hòa vi quý. Ai xấu xa đến mấy họ cũng chẳng để bụng, càng không đáp trả đòn hiểm của tiểu nhân. Ngẩng cao đầu sống, vô cùng tử tế nên con giáp thiện lương này được trời Phật quan tâm, ban phúc ban lộc.
Tân Sửu 2021 là năm may mắn của người tuổi Hợi, đây cũng chính là thời cơ nghìn năm có một để con giáp này ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà.
Tuổi Dậu
Chăm chỉ, cần cù nên Dậu được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, khi đứng trước lợi ích Dậu thường không đủ bao dung để có thể làm ngơ, thậm chí họ dễ dàng “biến chất” để có được thứ mình muốn.
May mắn thay, nhờ tỉnh ngộ, gạt bỏ những mưu mô xảo trá để làm người đàng hoàng nên Dậu sẽ được trời thương, làm ăn thuận lợi.
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