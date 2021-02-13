Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021, chỉ việc mở rộng cửa đón THẦN TÀI

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này gia chủ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, nghèo mấy cũng thành đại gia, có tiền tỷ trong ngân hàng.

Những con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 tình tiền viên mãn, phúc lộc song toàn, đời sang trang mới.

Sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ được hái trái ngọt với mưa tài lộc, song hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

­Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có gan làm giàu, không ngừng phấn đấu và biết cách nhìn người. Thế nên, dù ham chơi, vô tư là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc ai cũng phải kiêng nể sự tài năng của Ngọ.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ được hái trái ngọt với mưa tài lộc, song hỷ lâm môn.

Mão muốn khổ cũng không được, giàu sụ khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn tấn tới. Không chỉ kiếm được bộn tiền, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài, giàu sau một đêm.

Tình tiền như ý, vạn sự hanh thông, cứ thế mà phất nên Mão muốn khổ cũng không được, giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tin vào chính mình Sửu ắt có tương lai xán lạn, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám đương đầu với khốn khó. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tin vào chính mình Sửu ắt có tương lai xán lạn, muốn khổ cũng không được.

Đầu năm vượng phát, giữa năm như ý, cuối năm phát tài chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp may mắn ngút trời này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dich-danh-3-con-giap-may-man-nhat-nam-tan-suu-2021-chi-viec-mo-rong-cua-don-than-tai-396058.html