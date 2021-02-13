Từ đây đến ngày vía thần tài: 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền, hỷ tín bủa vây, 'gánh hết' tài lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 13/02/2021 07:45

Nhờ được ơn trên soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ hoan hỷ đón thần tài vào nhà, tiền chất như núi.

Nằm duỗi mà ăn, tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc trời đã an bài cho những con giáp may mắn ngút trời này trong năm Tân Sửu 2021

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Cả năm đại phát, nằm duỗi mà ăn nên con giáp giàu sang này muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp có trách nhiệm, dám dấn thân, không sợ thất bại. Càng nằm gai nếm mật, khổ cực đủ đường con giáp giàu có này càng có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, thăng tiến trong sự nghiệp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến ngày vía thần tài Tuất sẽ gánh tiền mỏi lưng, phúc lộc song toàn. Cả năm đại phát, nằm duỗi mà ăn nên con giáp giàu sang này muốn khổ cũng không được. 

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Đầu năm vượng phát, giữa năm phát tài, cuối năm giàu sụ nên mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp bản lĩnh này vẫn chiến thắng nghịch cảnh để đổi đời.

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để Thân vét cạn túi thần tài, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền. Đầu năm vượng phát, giữa năm phát tài, cuối năm giàu sụ nên mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Thân. 

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Đặc biệt, từ đây đến ngày vía thần tài Mão sẽ mở rộng cửa để tiền ùa vào nhà, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống thiện lương, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Mão dù là đàn ông hay phụ nữ cũng được quý nhân thương yêu, trời Phật nâng đỡ.

Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường, con giáp may mắn này vẫn bình an vô sự vượt qua tất cả. Đặc biệt, từ đây đến ngày vía thần tài Mão sẽ mở rộng cửa để tiền ùa vào nhà, giàu sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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