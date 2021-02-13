Top con giáp NHÀ XE CHỜ SẴN, BẠC TỶ chui vào két trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/02/2021 07:32

Nghèo mấy cũng thành đại gia, rũ sạch vận xui vươn lên đổi đời chính là lộc lá trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, 21 ngày tới chính là thời hoàng kim để 3 con giáp may mắn này đổi đời, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. 

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Làm chơi hưởng thật, tự thân lập nghiệp nên ai cũng phải kiêng nể trước những gì Hợi đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngay mùng 1 năm Tân Sửu 2201 Hợi đã liên tục đón hỷ sự vào nhà, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Nhờ được thần tài điểm danh, quý nhân tương trợ nên con giáp giàu có này sẽ càng thành công vang dội.

Trong 21 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ Hợi cũng đạp trúng mỏ vàng, công thành danh toại. Làm chơi hưởng thật, tự thân lập nghiệp nên ai cũng phải kiêng nể trước những gì Hợi đạt được. 

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Mùi càng về cuối tháng Giêng càng thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi đã gặp quá nhiều sóng gió, bị tiểu nhân vu vạ, vướng vào thị phi trong năm cũ Canh Tý. May mắn thay, sang năm Tân Sửu 2021 thần may mắn theo chân sẽ giúp Mùi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, vét cạn túi thần tài.

Song hỷ lâm môn, tiền tình viên mãn, càng về cuối tháng Giêng càng thêm phúc thêm phần, đại cát đại lợi chính là những gì Mùi nắm chắc trong tay. 

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Trong 21 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, mạnh mẽ và cực quyết đoán trong công việc nên Dần chưa bao giờ hoang phí bất cứ cơ hội trời cho nào. Càng kiên định, bền lòng Dần càng vượng lộc vượng tài, tình tiền như ý.

Trong 21 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ làm chơi hưởng thật, lương thưởng tăng ầm ầm. Không chỉ tài vận, tình duyên của Dần cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp SONG HỶ LÂM MÔN, viên mãn thuận lợi, tiền bạc ào ào về túi trong tháng Giêng Tân Sửu 2021

3 con giáp SONG HỶ LÂM MÔN, viên mãn thuận lợi, tiền bạc ào ào về túi trong tháng Giêng Tân Sửu 2021

Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 nhờ có thần tài chiếu cố, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, muốn khổ cũng không được.

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