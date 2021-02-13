3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, VẬN ĐỎ NHƯ SON trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 13/02/2021 19:18

Chỉ cần bước qua mùng 1 tháng Giêng thì 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc "đỏ chót", phú quý tìm đến tận cửa.

Được thần tài gọi tên nên những con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 phất lên đổi đời, giàu sang chạm đỉnh. 

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Mùi ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, Mùi sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. 

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Canh Tý 2020 không mấy như ý nhưng Tân Sửu 2021 sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, Canh Tý 2020 không mấy như ý nhưng Tân Sửu 2021 sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. 

con giap may man 3
Hợi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Hợi càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn.

Tân Sửu tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Hợi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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