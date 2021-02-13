Vận hạn ập xuống đầu: 3 con giáp đề phòng VẬN XUI ngày mùng 4, 5 Tết kẻo tán gia bại sản, lành ít dữ nhiều

Vì bị sao xấu đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên con giáp xui xẻo này sẽ có mùng 4, 5 Tết Tân Sửu xui xẻo đủ đường, họa ập xuống đầu.

Trong ngày mùng 4, 5 Tết Tân Sửu 2021, 3 con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác kẻo họa ập xuống đầu, tán gia bại sản. Thìn đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng vì một phút bốc đồng mà phạm phải sai lầm khiến bản thân phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Là người bộc trực, tử tế và dám đứng về chính nghĩa nên con giáp bản lĩnh này bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ. Tân Sửu 2021 bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này sẽ bị tiểu nhân vây hãm, lành ít dữ nhiều.

Đặc biệt, trong ngày mùng 4, 5 Tết con giáp đen đủi này hãy cẩn trọng trong mọi điều. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng vì một phút bốc đồng mà phạm phải sai lầm khiến bản thân phải trả giá đắt. Mùng 4, 5 Tết lại là vận hạn đầu năm khiến Sửu phải lao đao, sức khỏe ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên. Xuất thân bần hàn, cơ cực nhưng Sửu không hề xấu hổ mà xem đấy là động lực để vươn lên, nỗ lực không ngừng.

Tân Sửu 2021 là năm may mắn của Sửu, thế nhưng mùng 4, 5 Tết lại là vận hạn đầu năm khiến Sửu phải lao đao, sức khỏe ảnh hưởng. Mão đừng dại tham gia những trò cá độ, càng không nên đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Hung tinh ám vận khiến con giáp xui xẻo này làm gì cũng đổ bể, thậm chí Mão còn có nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tiền của đội nón ra đi. Mão đừng dại tham gia những trò cá độ, càng không nên đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc trong thời điểm cực xấu này kẻo vận đen đeo bám, rước họa vào người. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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