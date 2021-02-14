Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021: 3 con giáp được TRỜI PHẬT ƯU ÁI, tài vận rực rỡ, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 14/02/2021 08:01

Nhờ được hưởng hồng phúc trời cho nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 lắm của nhiều tiền, phúc lộc song toàn.

Thần tài gọi tên, quý nhân phù trợ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể. 

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Con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và nhạy bén với thời cuộc. Canh Tý 2020 khốn khó đủ đường, làm ăn khó khăn nhưng Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho con giáp may mắn này.

Không chỉ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, Tỵ còn quơ tay hốt bạc, nằm duỗi mà ăn. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng phất lên đổi đời, không thành rồng cũng thành phượng. 

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Hợi sẽ làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người chân thành, sống tình cảm và biết trước biết sau. Nếu người khác dùng mưu hèn kế bẩn để trục lợi cá nhân thì Hợi vẫn sống đường hoàng ngay thẳng, không bao giờ tranh đoạt hay hãm hại bất cứ ai.

Nhờ thế, Hợi làm gì cũng suôn sẻ như ý, kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, trong năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ có tình tiền như ý, phúc lộc song toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát, không ngừng học hỏi, vươn lên nên dù xuất phát điểm thấp hơn người khác nhưng Thân vẫn có thể thay đổi đời mình, vươn lên làm giàu. Tiền của vây quanh, túi lúc nào cũng rủng rỉnh nên Thân muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ có tình tiền như ý, phúc lộc song toàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021, chỉ việc mở rộng cửa đón THẦN TÀI

Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021, chỉ việc mở rộng cửa đón THẦN TÀI

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này gia chủ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, nghèo mấy cũng thành đại gia, có tiền tỷ trong ngân hàng.

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