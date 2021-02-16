Đúng 3 ngày tới, top con giáp quơ tay HỐT BẠC, song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lợi

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 15:38

Nhờ được thần tài ưu ái, rót lộc vào nhà nên top con giáp may mắn này sẽ có cơ hội uống cạn lộc trời, có tiền tỷ chỉ sau một đêm.

Nằm chơi tiền rơi trúng đầu, đại phú đại quý, song hỷ lâm môn là phúc phần những con giáp may mắn này được hưởng trong 3 ngày tới. 

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3 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng, nằm chơi tiền tỷ cũng ùa vào két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp có tham vọng, không ngại đối mặt với sóng gió thử thách để tìm kiếm cơ hội đổi đời nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng ắt sẽ có cuộc sống sung túc. Ngay từ tiền vận, con giáp giàu có này đã công thành danh toại, càng về hậu vận càng thăng hoa mỹ mãn.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 3 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng, nằm chơi tiền tỷ cũng ùa vào két. 

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Thân chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ có thần tài theo chân, tay trái đầy tiền, tay phải đầy vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Canh Tý 2020 không may mắn, liên tục phải chống chọi với những khó khăn ngoài tầm kiểm soát nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh. Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho con giáp may mắn này, giúp họ vét cạn túi thần tài.

Không những có vận may lội ngược dòng bất ngờ, trong 3 ngày tới Thân chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ có thần tài theo chân, tay trái đầy tiền, tay phải đầy vàng, phải mua thêm két sắt để chứa vì quá giàu có. 

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 Đầu năm suôn sẻ, cả năm hanh thông, cuối năm nằm trên đống vàng là lộc lá trời cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tân Sửu 2021 sẽ là một năm mới với vô vàn cơ hội cho người tuổi Sửu. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, tin vào chính mình Sửu ắt có nhà đẹp xe sang chỉ trong chớp mắt. Vận tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm.

Đặc biệt, trong 3 ngày tới Sửu sẽ được cất nhắc lên vị trí mới trong công việc, lương bổng nhờ thế cũng tăng đáng kể. Đầu năm suôn sẻ, cả năm hanh thông, cuối năm nằm trên đống vàng là lộc lá trời cho Sửu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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