Những vận hạn 12 con giáp phải đối mặt trong năm Tân Sửu 2021, ai cũng phải biết để tránh tai ương

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 13:18

Đây chính là những vận hạn năm Tân Sửu 2021 của 12 con giáp, gia chủ cần đọc thật kỹ để cẩn trọng trong mọi điều, hóa giải kiếp nạn.

Chỉ cần biết trước vận hạn năm Tân Sửu 2021 của 12 con giáp, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần để ứng phó, biến nguy thành an chỉ trong tích tắc.  

van han nam tan suu 1
Tý phải thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bị hung tinh đeo bám nên Tý sẽ có năm mới với sức khỏe sa sút, nếu không sắp xếp thời gian làm việc khoa học, ăn uống điều độ thì rất dễ bị kiệt sức.

Ngoài ra, bị sao Phá Tài vây hãm nên Tý phải thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tiền mất tật mang, họa vô đơn chí.

Tuổi Sửu

Sao Thái Tuế ám vận nên con giáp xui xẻo này sẽ phải đương đầu với rất nhiều hung họa, sự cố bất ngờ. Thế nên, Sửu cần giữ bình tĩnh, đừng để tiểu nhân có cơ hội “thọc gậy bánh xe” kẻo sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Ngoài ra, Sửu cũng cần tránh lơ đãng để không gây ra những tổn thương cho bản thân khi đang làm việc, tác động xấu đến sức khỏe.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng thông minh, bản lĩnh, thế nhưng Tân Sửu 2021 bị sao Thiên Không chiếu mệnh nên con giáp đen đủi này sẽ dễ vướng phải thất bại trong công việc.

Dần cần tránh xa tranh chấp, thị phi sẽ có thẻ hóa giải được phần nào kiếp nạn mà bạn gặp phải trong năm nay. 

van han nam tan suu 2
Mão đừng quá nóng nảy mà hất đổ tất cả, cũng đừng vì sĩ diện mà khiến đối phương đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão cần lên kế hoạch cụ thể cho công việc, đừng làm theo cảm hứng kẻo tổn thất tài chính, tiền bạc bấy lâu nay tích cóp đều đội nón ra đi.

Trong chuyện tình cảm, Mão đừng quá nóng nảy mà hất đổ tất cả, cũng đừng vì sĩ diện mà khiến đối phương đau lòng kẻo đánh mất người mình yêu thương.

Tuổi Thìn 

Thìn sẽ không thể tránh khỏi những tác động của hung tinh, vậy nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên con giáp may mắn này sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chăm làm việc thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác sẽ giúp Thìn được bề trên chiếu cố, năm mới bình an vô sự.

Tuổi Tỵ

Họa tiểu nhân bủa vây nên Tỵ cần cư xử hòa nhã, đừng giận quá mất khôn mà gây thù chuốc oán với người khác.

Bạn cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, để tâm đến gia đình để cả nhà bình an, vững vàng trước sóng gió đang chực chờ phía trước.

van han nam tan suu 3
Ngọ cần phải cẩn thận trong chi tiêu, chớ vung tay quá trán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tân Sửu 2021, người tuổi Ngọ sẽ bị sao Tử Phù, Tiểu Hao nhập mệnh, dễ rơi vào họa phá tài, bệnh tật. Vậy nên, Ngọ cần phải cẩn thận trong chi tiêu, chớ vung tay quá trán, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc.

Chỉ cần cẩn thận, biết nhún nhường trước nghịch cảnh Ngọ sẽ có một năm bình yên, không chút ưu phiền.

Tuổi Mùi

Vận trình của Mùi sẽ lên xuống thất thường trong năm Tân Sửu 2021. Sao Tuế Phá, Đại Hao chiếu mệnh nên thị phi chưa bao giờ rời khỏi đời Mùi.

Họa phá tài rình rập nên Mùi cần cẩn trọng với chuyện tài chính, đừng cả nể bất cứ ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài.

Tuổi Thân

Sao Bạo Bại được cho là sao gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính, dễ chịu thương tật. Vậy nên, Thân dù làm thuê hay làm chủ cũng không được lơ là cảnh giác kẻo chịu thiệt thòi, thương tổn.

Thân cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tránh mắc bệnh vặt, tinh thần luôn minh mẫn để đối phó với những kiếp nạn phía trước. 

van han nam tan suu 4
Dậu cần phải cẩn trọng, đừng cự cãi với người khác, không gây thù chuốc oán với ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu tác động của các hung tinh như Bạch Hổ, Phi Liêm nên khi ra đường Dậu phải cẩn thận từng chút một. Nếu không, sẽ có sự cố đáng tiếc xảy ra, nhẹ thì mất tiền, bị phạt hành chính, nặng thì có thể xảy ra tại nạn, dẫn đến họa huyết quang. 

Tân Sửu 2021, trước khi làm việc gì Dậu cũng cần phải cẩn trọng, đừng cự cãi với người khác, không gây thù chuốc oán với ai.

Tuổi Tuất

Hung tinh Quả Tú chiếu mệnh nên Tuất sẽ khó hòa nhập được với đám đông, chuyện tình cảm trắc trở đủ đường.

Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với khó khăn, không nên vội vàng bỏ cuộc. Nếu có khúc mắc trong lòng, Tuất đừng ngần ngại chia sẻ với người mình tin tưởng nếu không rất dễ nảy sinh tình trạng u uất.

Tuổi Hợi

Chính vì chi tiêu không có kế hoạch nên Hợi rất dễ rơi vào cảnh thu không đủ chi, nợ nần chồng chất. Ngoài ra, bị sao Nguyệt Sát án ngữ nên Hợi phải giải quyết khá nhiều sự cố bất ngờ cứ xảy ra liên tiếp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trước rằm tháng Giêng, gia chủ hãy MUA NGAY 4 thứ này để THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, TÀI LỘC SINH SÔI, cả năm may mắn

Trước rằm tháng Giêng, gia chủ hãy MUA NGAY 4 thứ này để THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, TÀI LỘC SINH SÔI, cả năm may mắn

Quan niệm dân gian cho rằng, đầu xuân năm mới gia chủ chỉ cần rước ngay những đồ vật may mắn này thì cả năm sẽ sung túc an nhàn, tiền ùa vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 vận hạn 12 con giáp vận hạn năm Tân Sửu 2021

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn