Những vận hạn 12 con giáp phải đối mặt trong năm Tân Sửu 2021, ai cũng phải biết để tránh tai ương

Chỉ cần biết trước vận hạn năm Tân Sửu 2021 của 12 con giáp, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần để ứng phó, biến nguy thành an chỉ trong tích tắc.

Ngoài ra, bị sao Phá Tài vây hãm nên Tý phải thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tiền mất tật mang, họa vô đơn chí.

Bị hung tinh đeo bám nên Tý sẽ có năm mới với sức khỏe sa sút, nếu không sắp xếp thời gian làm việc khoa học, ăn uống điều độ thì rất dễ bị kiệt sức.

Tuổi Sửu

Sao Thái Tuế ám vận nên con giáp xui xẻo này sẽ phải đương đầu với rất nhiều hung họa, sự cố bất ngờ. Thế nên, Sửu cần giữ bình tĩnh, đừng để tiểu nhân có cơ hội “thọc gậy bánh xe” kẻo sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Ngoài ra, Sửu cũng cần tránh lơ đãng để không gây ra những tổn thương cho bản thân khi đang làm việc, tác động xấu đến sức khỏe.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng thông minh, bản lĩnh, thế nhưng Tân Sửu 2021 bị sao Thiên Không chiếu mệnh nên con giáp đen đủi này sẽ dễ vướng phải thất bại trong công việc.

Dần cần tránh xa tranh chấp, thị phi sẽ có thẻ hóa giải được phần nào kiếp nạn mà bạn gặp phải trong năm nay.

Mão đừng quá nóng nảy mà hất đổ tất cả, cũng đừng vì sĩ diện mà khiến đối phương đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão cần lên kế hoạch cụ thể cho công việc, đừng làm theo cảm hứng kẻo tổn thất tài chính, tiền bạc bấy lâu nay tích cóp đều đội nón ra đi.

Trong chuyện tình cảm, Mão đừng quá nóng nảy mà hất đổ tất cả, cũng đừng vì sĩ diện mà khiến đối phương đau lòng kẻo đánh mất người mình yêu thương.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ không thể tránh khỏi những tác động của hung tinh, vậy nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên con giáp may mắn này sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chăm làm việc thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác sẽ giúp Thìn được bề trên chiếu cố, năm mới bình an vô sự.

Tuổi Tỵ

Họa tiểu nhân bủa vây nên Tỵ cần cư xử hòa nhã, đừng giận quá mất khôn mà gây thù chuốc oán với người khác.

Bạn cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân, để tâm đến gia đình để cả nhà bình an, vững vàng trước sóng gió đang chực chờ phía trước.

Ngọ cần phải cẩn thận trong chi tiêu, chớ vung tay quá trán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tân Sửu 2021, người tuổi Ngọ sẽ bị sao Tử Phù, Tiểu Hao nhập mệnh, dễ rơi vào họa phá tài, bệnh tật. Vậy nên, Ngọ cần phải cẩn thận trong chi tiêu, chớ vung tay quá trán, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc.

Chỉ cần cẩn thận, biết nhún nhường trước nghịch cảnh Ngọ sẽ có một năm bình yên, không chút ưu phiền.

Tuổi Mùi

Vận trình của Mùi sẽ lên xuống thất thường trong năm Tân Sửu 2021. Sao Tuế Phá, Đại Hao chiếu mệnh nên thị phi chưa bao giờ rời khỏi đời Mùi.

Họa phá tài rình rập nên Mùi cần cẩn trọng với chuyện tài chính, đừng cả nể bất cứ ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người ngoài.

Tuổi Thân

Sao Bạo Bại được cho là sao gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính, dễ chịu thương tật. Vậy nên, Thân dù làm thuê hay làm chủ cũng không được lơ là cảnh giác kẻo chịu thiệt thòi, thương tổn.

Thân cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tránh mắc bệnh vặt, tinh thần luôn minh mẫn để đối phó với những kiếp nạn phía trước.

Dậu cần phải cẩn trọng, đừng cự cãi với người khác, không gây thù chuốc oán với ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu tác động của các hung tinh như Bạch Hổ, Phi Liêm nên khi ra đường Dậu phải cẩn thận từng chút một. Nếu không, sẽ có sự cố đáng tiếc xảy ra, nhẹ thì mất tiền, bị phạt hành chính, nặng thì có thể xảy ra tại nạn, dẫn đến họa huyết quang.

Tân Sửu 2021, trước khi làm việc gì Dậu cũng cần phải cẩn trọng, đừng cự cãi với người khác, không gây thù chuốc oán với ai.

Tuổi Tuất

Hung tinh Quả Tú chiếu mệnh nên Tuất sẽ khó hòa nhập được với đám đông, chuyện tình cảm trắc trở đủ đường.

Bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với khó khăn, không nên vội vàng bỏ cuộc. Nếu có khúc mắc trong lòng, Tuất đừng ngần ngại chia sẻ với người mình tin tưởng nếu không rất dễ nảy sinh tình trạng u uất.

Tuổi Hợi

Chính vì chi tiêu không có kế hoạch nên Hợi rất dễ rơi vào cảnh thu không đủ chi, nợ nần chồng chất. Ngoài ra, bị sao Nguyệt Sát án ngữ nên Hợi phải giải quyết khá nhiều sự cố bất ngờ cứ xảy ra liên tiếp.

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