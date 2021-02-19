Tử vi 6 tháng đầu năm 2021: Top con giáp PHÁT TÀI bất ngờ, quý nhân giúp sức, giàu bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 19/02/2021 07:27

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, trong nửa đầu năm những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, đếm tiền sái tay.

Tiền chất như núi, ngồi chơi thần tài rót lộc vào nhà nên top con giáp may mắn này sẽ có nửa đầu năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa. 

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Càng thăng tiến Tỵ càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Tỵ vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này.

Càng thăng tiến Tỵ càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. Bạn sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, vun đắp tình cảm lứa đôi nên hạnh phúc nồng nàn, viên mãn hơn người. 

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Từ đây đến 3 năm tới nhờ có trời Phật nâng đỡ nên Thìn sẽ mặc sức mà hưởng, của nả cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ nên ngay từ ngưỡng 30 Thìn đã có cuộc sống đủ đầy sung túc. Thế nhưng, phải chờ đến 2021 con giáp giàu sang này mới bước vào thời hoàng kim, quơ tay hốt bạc.

Không chỉ nửa đầu năm Tân Sửu, từ đây đến 3 năm tới nhờ có trời Phật nâng đỡ nên Thìn sẽ mặc sức mà hưởng, của nả cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết. 

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Tuất sẽ hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và sáng tạo không ngừng nên Tuất được cấp trên trọng dụng, chẳng cần xu nịnh vẫn phất lên đổi đời. Nhìn chung, nhờ cống hiến nên Tuất sẽ được ghi nhận, Tân Sửu 2021 vươn lên tầm cao mới.

Đầu tư kinh doanh 1 vốn 4 lời, đại phú đại quý nên Tuất sẽ hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ được ơn trên soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 công thành danh toại, mọi điều mỹ mãn.

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