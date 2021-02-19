Trước rằm tháng Giêng, gia chủ hãy MUA NGAY 4 thứ này để THAY ĐỜI ĐỔI VẬN, TÀI LỘC SINH SÔI, cả năm may mắn

Quan niệm dân gian cho rằng, đầu xuân năm mới gia chủ chỉ cần rước ngay những đồ vật may mắn này thì cả năm sẽ sung túc an nhàn, tiền ùa vào nhà.

Tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn, phát tài cực to chính là lộc lá gia chủ nhận được nếu rước ngay những đồ vật may mắn này vào nhà. Gia chủ cũng đừng quên cầu gia đạo ấm êm thuận hòa bằng việc mua một bao diêm, cái bật lửa - Ảnh minh họa: Internet Diêm, bật lửa Lửa được xem là hình tượng tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc của gia đình. Vậy nên, ngoài cầu tài gia chủ cũng đừng quên cầu gia đạo ấm êm thuận hòa bằng việc mua một bao diêm, cái bật lửa.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, nếu tặng nhau món đồ này vào đầu năm mới thì sẽ mang lại may mắn trong công việc, cuộc sống, làm ăn tấn tới. Chỉ cần mua muối đầu năm gia chủ ắt sẽ có cả năm sung túc ấm êm, tình tiền như ý - Ảnh minh họa: Internet Muối Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” ý chỉ vôi chính là vật phẩm phong thủy giúp gia chủ gột rửa những điều xui rủi, đón chào năm mới may mắn. Muối cũng là vật phẩm giúp xả xui, thanh tẩy xú uế, xua đuổi vận đen.

Thế nên, chỉ cần mua muối đầu năm gia chủ ắt sẽ có cả năm sung túc ấm êm, tình tiền như ý, càng về cuối năm càng giàu ú ụ. Bạn hãy sắm ngay cho mình 5 phân hay một chỉ vàng đầu năm để năm mới phát tài phát lộc, tiền tài ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Mua vàng ngày mùng 10 âm lịch - ngày vía Thần tài Mua vàng ngày vía thần tài không chỉ mang ý nghĩ gia chủ sẽ giữ được tài sản lớn trong tay, mà còn báo hiệu năm mới với của ăn của để đầy nhà. Thế nên, thay vì để dành tiền trong heo đất bạn hãy sắm ngay cho mình 5 phân hay một chỉ vàng đầu năm để năm mới phát tài phát lộc, tiền tài ập vào nhà ầm ầm như thác lũ sau mưa. Chỉ cần rước cây kim tiền về nhà, đặt ở bàn làm việc bạn sẽ có sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet Cây kim tiền Cây kim tiền là loại cây phong thủy được cho rằng sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ. Đầu xuân năm mới, chỉ cần rước cây kim tiền về nhà, đặt ở bàn làm việc bạn sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài vận phất lên như diều gặp gió. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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