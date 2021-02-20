3 con giáp được THẦN TÀI PHÁT LỘC đầu năm, tài khoản ‘ting ting’ tới tấp với số dư CỰC KHỦNG

Tâm linh - Tử vi 20/02/2021 08:51

Được thần tài lì xì đầu năm nên những con giáp may mắn này sẽ vượng lộc vượng tài, hỷ sự lâm môn, cả năm Tân Sửu 2021 phú quý bất ngờ.

Tiền ùa vào két, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục, sự nghiệp, tình duyên đều thăng hoa nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 đại phát, ai cũng phải hờn. 

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Thần tài đền đáp với món tiền cực khủng, số dư trong tài khoản tăng thêm vài con số nên Hợi sẽ viên mãn dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, Hợi sẽ có cơ hội trở thành con giáp có nhất năm. Dù Canh Tý 2020 liên tục bị tiểu nhân hãm hại, đồng nghiệp xấu “đâm sau lưng” nhưng nhờ tài năng, bản lĩnh của mình con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì mình xứng đáng nhận được.

Thần tài đền đáp với món tiền cực khủng, số dư trong tài khoản tăng thêm vài con số nên Hợi sẽ viên mãn dư dả, đại phú đại quý. 

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Nếu đang làm kinh doanh con giáp may mắn này sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài lộc, cuộc sống của Tý sẽ vô cùng viên mãn trong năm mới Tân Sửu 2201. Thế nên, các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy, khiến Tý phải thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Ai khổ mặc ai, Tý vẫn tha hồ tận hưởng cuộc sống thượng lưu của mình. Đặc biệt, nếu đang kinh doanh con giáp may mắn này sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, giúp họ trở thành triệu phú đô la. 

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Thân ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân sẽ có năm mới sung sức, đi đến đâu cũng được cát tinh nâng đỡ, vận khí tăng tiến mạnh mẽ. Làm chơi chơi mà tiền ùa vào két, làm sương sương mà lộc lá vây quanh nên Thân ngày càng vượng phát, tài chính dồi dào.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, đầu tư khôn ngoan Thân ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, muốn gì được nấy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chẳng những phải may túi ba gang để đựng tiền, những con giáp may mắn này còn phải thức trắng đêm để kiểm kê tài sản trong ngày vía thần tài.

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