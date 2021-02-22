Đúng 5 ngày tới: 3 con giáp thời tới cản không nổi, tiền vô như nước, giàu ú ụ chỉ sau một đêm

Số trời đã định, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh những con giáp may mắn này cũng phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể trong 5 ngày tới.

Nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, tiêu tiền thả ga cũng không lo cạn ví.

Đầu tư một vốn bốn lời nên con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ đây đến ngày rằm tháng Giêng, Mùi sẽ tha hồ hưởng ân sủng trời cho, làm đâu thắng đó. Sự nghiệp hanh thông, đầu tư một vốn bốn lời nên con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, của nả dư dôi.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn, chật vật đến mấy Mùi cũng đừng nản lòng bởi cơ hội đổi đời, tự làm đại gia đang chờ bạn phía trước.

Bước chân khỏi nhà tiền rơi trúng đầu nên con giáp giàu có này sẽ làm ăn vượng phát, ngày càng thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Biết nhìn xa trông rộng, nhạy bén với thời cuộc và cực khôn ngoan nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại, chơi xấu con giáp bản lĩnh này. Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ ngày vía thần tài đến rằm tháng Giêng, Tý sẽ liên tục đón thần tài lâm môn.

Mở cửa gặp quý nhân, bước chân khỏi nhà tiền rơi trúng đầu nên con giáp giàu có này sẽ làm ăn vượng phát, ngày càng thịnh vượng.

Đúng 5 ngày tới con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, phải mua thêm két sắt để chứa vàng mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, sống chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn hay đòi hỏi trả ơn nên Mão tích được nhiều công đức. Thần Phật nâng đỡ, bề trên chiếu cố nên càng về hậu vận con giáp thiện lương này càng tăng tiến.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng 5 ngày tới con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, phải mua thêm két sắt để chứa vàng mới xuể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-5-ngay-toi-3-con-giap-thoi-toi-can-khong-noi-tien-vo-nhu-nuoc-giau-u-u-chi-sau-mot-dem-396615.html