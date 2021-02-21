Đúng 7 ngày tới, top con giáp quơ tay hốt bạc, mở rộng cửa đón thần tài, cuối tuần nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 21/02/2021 07:42

Rũ sạch vận xui, 4 con giáp may mắn ngút trời này sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đổ đổ vách trong 7 ngày tới.

Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý, phú quý vây quanh nên những con giáp may mắn này sẽ hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang mới. 

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Thu nhập của Hợi cũng tăng nhanh đến chóng mặt, tài khoản nhảy số ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp tử tế, chân thành và biết nghĩ cho người khác. Thế nên, Hợi đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, bề trên chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc.

Chẳng những thăng quan tiến chức, thu nhập của Hợi cũng tăng nhanh đến chóng mặt, tài khoản nhảy số ầm ầm. 

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Vận tình duyên của Mão cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuần mới với mưa tài lộc ập xuống đầu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên Mão sẽ có của ăn của để chất đống, muốn nghèo cũng khó. Chẳng những kiếm được bộn tiền, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, đổi đời sau một đêm.

Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của Mão cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngất ngây khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Đầu tuần như ý, giữa tuần may mắn, cuối tuần vượng lộc vượng tài nên con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 7 ngày tới, Mùi sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, gặt hái những thành quả đáng nể. Tiền của lũ lượt ùa vào két, quơ tay hốt bạc nên Mùi cứ thế mà phất, sung túc đủ đầy.

Đầu tuần như ý, giữa tuần may mắn, cuối tuần vượng lộc vượng tài nên sang tháng mới con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn. 

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Dậu ắt có vận trình sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sẽ có tuần mới với nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên trọng dụng. Nhờ thế, không chỉ cải thiện thu nhập, Dậu còn khẳng định vị thế chốn công sở, mở ra bước ngoặt mới cho đời mình.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, Dậu ắt có vận trình sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, càng về cuối tuần càng đại phú đại quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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