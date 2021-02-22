Đúng 15 ngày tới: Top con giáp đứng đầu SỔ VÀNG, tài vận khởi sắc bất ngờ, quơ tay là có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 22/02/2021 11:44

Công việc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi nên những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền mỏi tay, cứ thế mà giàu sụ khiến ai nấy hờn đỏ mắt.

Ai khổ mặc ai, những con giáp may mắn này vẫn vượng lộc vượng tài, làm ăn khấm khá, vươn mình làm đại gia tiền tỷ. 

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Dù là năm tuổi nhưng con giáp giàu sang này vẫn mở rộng cửa đón thần tài, két lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng, có chí tiến thủ nên người tuổi Sửu chưa bao giờ nản lòng trước khó khăn. Thậm chí, càng khổ cực, gian nan con giáp bản lĩnh này càng kiên định với mục tiêu đã đề ra, quyết phải có cho bằng được thứ mình muốn.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, dù là năm tuổi nhưng con giáp giàu sang này vẫn mở rộng cửa đón thần tài, két lúc nào cũng rủng rỉnh. 

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Đây chính là thời điểm thích hợp để Dậu nghĩ đến chuyện hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cần cù, chịu thương chịu khó và biết lấy lòng nên Dậu được cấp trên cất nhắc, dù không quá tài năng nhưng vẫn thăng tiến ầm ầm. Thế nên, Dậu cần phấn đấu không ngừng, nếu không việc bạn bị đồng nghiệp tẩy chay là điều dễ hiểu.

Canh Tý 2020 không mấy thuận lợi, vậy nhưng Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Dậu. Có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới, thu nhập ổn định nên đây chính là thời điểm thích hợp để Dậu nghĩ đến chuyện hôn nhân. 

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Hợi đừng chần chừ bởi đây chính là cơ hội nghìn năm có một để bạn phát tài cực to, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nổi tiếng là người dĩ hòa vi quý, sống nghĩa tình và biết đối nhân xử thế nên Hợi đi đến đâu cũng được quý mến. Sự nghiệp lúc thăng lúc trầm nhưng Tân Sửu 2021 sẽ cho Hợi ngập trong đống vàng, quơ tay hốt bạc.

Đặc biệt, nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay dấn thân ở lĩnh vực khác thì Hợi đừng chần chừ bởi đây chính là cơ hội nghìn năm có một để bạn phát tài cực to, kiếm được bộn tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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