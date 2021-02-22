Từ đây đến hết tháng Giêng: Top con giáp được cát tinh chiếu mệnh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Nhờ được trời Phật nâng đỡ, cát tinh hộ mệnh nên top con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc rủng rỉnh, cả năm đại phát.

Từ đây đến hết tháng Giêng chính là thời điểm 3 con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, tài khoản “ting ting” liên tục.

Từ đây đến hết tháng Giêng, Dậu sẽ một bước đổi đời, lương thưởng tăng vọt, nợ nần nhiều đến mấy cũng được trả sạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Coi trọng tình nghĩa, biết tận dụng thời cơ trời cho nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có được sự hỗ trợ của mẹ cha Dậu vẫn thành công hơn người. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Dậu ắt trở thành con giáp giàu có hơn người.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ đây đến hết tháng Giêng Dậu sẽ một bước đổi đời, lương thưởng tăng vọt, nợ nần nhiều đến mấy cũng được trả sạch.

Hơn cả, tình duyên của Mão cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người xưa có câu “tháng Giêng là tháng ăn chơi” nhưng với Mão đây chính là tháng kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay. Nhờ có thần tài nhét tiền vào túi nên Mão làm gì cũng đại thắng, ôm về lợi nhuận cực lớn.

Càng có gan làm giàu, càng dám đương đầu với thử thách Mão sẽ càng phát tài, muốn nghèo cũng chẳng được. Hơn cả, tình duyên của Mão cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 sẽ cho Ngọ cả bao tiền, được đà phất lên ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp ngang bướng, lì lợm nhưng đấy cũng là điểm mạnh giúp Ngọ không từ bỏ ước mơ trước những khó khăn. Thậm chí, càng được rèn giũa trong môi trường khác nghiệt Ngọ càng tài giỏi, khôn ngoan.

Quý nhân hộ mệnh, bề trên đưa đường chỉ lối nên ai khổ mặc ai, tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 sẽ cho Ngọ cả bao tiền, được đà phất lên ngoạn mục.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 15 ngày tới: Top con giáp đứng đầu SỔ VÀNG, tài vận khởi sắc bất ngờ, quơ tay là có tiền tỷ Công việc suôn sẻ, làm ăn thuận lợi nên những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền mỏi tay, cứ thế mà giàu sụ khiến ai nấy hờn đỏ mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-day-den-het-thang-gieng-top-con-giap-duoc-cat-tinh-chieu-menh-giau-sang-phu-quy-khong-ai-sanh-bang-396698.html