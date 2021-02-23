Cúng rằm tháng Giêng đúng GIỜ VÀNG này, gia chủ ắt LẤY LÒNG THẦN TÀI, làm gì cũng TRÚNG LỚN

Theo chuyên gia phong thủy, chỉ cần cúng rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 vào đúng khung giờ này gia chủ sẽ cả năm đại phát, tiền tài viên mãn.

Chỉ cần cúng rằm tháng Giêng vào khung giờ tài lộc này gia chủ sẽ có cả năm đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy. Nếu bận rộn, không thể tiến hành lễ cúng vào ngày chính rằm, gia chủ có thể làm lễ cúng từ sáng ngày 14 tháng Giêng - Ảnh minh họa: Internet Các chuyên gia phong thủy cho biết, cúng rằm tháng Giêng vào ngày chính Rằm, giờ Ngọ (từ 11h trưa đến 1h chiều) là giờ hoàng kim - khung giờ thần Phật giáng thế, sẽ chứng nghiệm cho lòng thành của gia chủ.

Tuy nhiên, nếu bận rộn, không thể tiến hành lễ cúng vào thời gian tốt nhất trên, gia chủ có thể làm lễ cúng từ sáng ngày 14 tháng Giêng đến trước 19h ngày 15 tháng Giêng. Cúng rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021 có các khung giờ hoàng đạo dưới đây:

Ngày chính rằm 15.1, giờ đẹp tiến hành cúng rằm tháng Giêng 2021 gồm: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h),. Ngày 14 tháng Giêng, tức ngày 25.2.2021 dương lịch, khung giờ đẹp gồm: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h). Dưới đây là văn khấn Rằm tháng Giêng 2021 chuẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet Văn khấn cúng rằm tháng Giêng chuẩn nhất “Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. - Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. - Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại. Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………….. Ngụ tại:………………………………………. …………………….. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình”. Chú ý: Sau khi khấn xong, vái 3 vái. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp gặp thời đổi vận, nửa đầu năm 2021 ắt kiếm được tiền tỷ, 10 người hết 9 người giàu có thăng hoa Nửa đầu năm Tân Sửu 2021 sẽ giúp 3 con giáp giàu có này phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể, không chỉ thăng tiến mà còn tự làm đại gia.

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