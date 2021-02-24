Tử vi 3 năm tới: Top con giáp trúng số phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 07:45

Xem tử vi học cho thấy, trong 3 năm tới những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, một bước đổi đời, giàu có không ai sánh bằng.

Thần tài đợi sẵn ở cửa nên 3 năm tới chính là thời hoàng kim giúp những con giáp may mắn này có tiền tài rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ. 

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Dám chắc, trong 3 năm tới Mùi không thành rồng cùng thành phượng, thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 3 năm tới cho thấy Mùi sẽ thăng quan tiến chức ầm ầm, càng nỗ lực càng gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Thế nên, dù hiện tại bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp ganh ghét Mùi cũng đừng chấp nhặt.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch thử sức ở lĩnh vực mới hay thay đổi môi trường làm việc thì Tân Sửu 2021 chính là thời cơ để con giáp giàu sang này bứt phá. Dám chắc, trong 3 năm tới Mùi không thành rồng cùng thành phượng, thăng hoa viên mãn. 

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Làm ăn thuận lợi, có được số vốn cực lớn nên Dần sẽ sung túc đủ đầy, mua nhà mới, sắm xe sang dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định, quyết đoán trong công việc nên Dần sớm thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng, phải chờ đến Tân Sửu 2021 mới là giai đoạn chín muồi để Dần bứt phá, tiến xa hơn trên con đường công danh của mình.

Thăng chức tăng lương, tài khoản “ting ting” liên tục nên đây chính là bước đệm vững chắc để Dần bứt phá trong 3 năm tới. Làm ăn thuận lợi, có được số vốn cực lớn nên Dần sẽ sung túc đủ đầy, mua nhà mới, sắm xe sang dễ như trở bàn tay. 

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Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi, vàng rải khắp sân chính là lá số tử vi 3 năm tới trời đã sắp đặt cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ có chí tiến thủ, biết cách làm ăn nên tiền đẻ ra tiền, một vốn bốn lời, càng ngày càng thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2021 Thìn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, mở rộng cửa đón thần tài.

Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi, vàng rải khắp sân chính là lá số tử vi 3 năm tới trời đã sắp đặt cho con giáp ngoan cường này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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