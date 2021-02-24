Năm xui tháng hạn đã qua, top con giáp phú quý an nhàn, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 09:01

Trong 49 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, ngồi chơi tiền cũng ập xuống đầu.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn chính là tương lai 3 con giáp may mắn ngút trời này nắm chắc trong 49 ngày tới. 

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Thân sẽ chuyện rủi hóa lành, cơ hội thành tỷ phú xuất hiện ngay trước mắt, thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, lanh lợi, học 1 biết 10, tài giỏi vượt bậc. Thế nên, người tuổi Thân gặp được rất nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống, càng chí thú làm ăn càng vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu năm không mấy suôn sẻ thế nhưng 49 ngày tới chính là thời hoàng kim để Thân đổi đời. Không chỉ trở thành con giáp giàu có rực rỡ, Thân còn chuyện rủi hóa lành, cơ hội thành tỷ phú xuất hiện ngay trước mắt, thăng hoa bất ngờ. 

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Cụ thể, 49 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên Mão đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Chính nhờ thận trọng, tinh tế và chân thành nên dù không có quá nhiều tham vọng nhưng công danh, sự nghiệp của Mão vẫn phất lên ầm ầm.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói,  trong năm nay Mão sẽ chuyển hướng bất ngờ, có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng. Cụ thể, 49 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, từ công việc, tài vận đến những mối quan hệ xung quanh đều khởi sắc đáng mong chờ. 

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Dần sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp, không làm đại cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, kiên định và luôn quyết tâm có cho bằng được thứ mình muốn. Dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh nên Dần ắt sẽ là người có quyền lực, địa vị  khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trong 49 ngày tới, nhờ có thần tài ưu ái nên Dần sẽ mở ra nhiều hướng đi mới trong sự nghiệp, không làm đại cũng kiếm được bộn tiền, sư sức sống sung túc dư dả về sau.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 3 năm tới: Top con giáp trúng số phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tử vi 3 năm tới: Top con giáp trúng số phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Xem tử vi học cho thấy, trong 3 năm tới những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, một bước đổi đời, giàu có không ai sánh bằng.

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