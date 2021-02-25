Nửa cuối tháng Giêng: 3 con giáp THẦN TÀI GÕ CỬA, phú quý vây quanh, giàu ú ụ chỉ sau một đêm

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để những con giáp may mắn này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đặc biệt là nửa cuối tháng Giêng.

Nửa cuối tháng Giêng, dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng có tài vận lên hương, không là đại gia cũng có bạc tỷ trong tay. Làm một hưởng mười, nằm chơi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Thìn sinh ra đã có số phú quý phát tài, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, dễ dàng thành công. Thế nên, ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp giàu có này đã bứt phá ngoạn mục, có nhà cao cửa rộng mà chẳng cần dựa dẫm bất cứ ai.

Đặc biệt, Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để Thìn vươn lên làm đại gia, gánh tiền mỏi lưng. Làm một hưởng mười, nằm chơi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho Thìn. Nếu đang muốn kết hôn thì đây chính là thời điểm cả hai đưa ra quyết định của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, cần cù và khôn lỏi nên Dậu biết cách lấy lòng cấp trên, được trọng dụng dù không có tài năng nổi bật. Canh Tý 2020 không như ý, liên tục mắc sai sót trong công việc, khiến sự nghiệp lao đao nhưng bước chân vào năm Tân Sửu 2021 Dậu sẽ may mắn hơn người.

Nửa cuối tháng Giêng, Dậu sẽ được lộc trời cho, tha hồ tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa. Nếu đang muốn kết hôn thì đây chính là thời điểm cả hai đưa ra quyết định của mình. Nửa cuối tháng Giêng chính là thời hoàng kim để Tuất vươn mình làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, có trách nhiệm trong công việc nên Tuất thăng tiến cực nhanh, có của ăn của để. Trước ngưỡng 30, con giáp may mắn này ắt có nhà cao cửa rộng, cuộc sống viên mãn ấm êm bên một nửa hoàn hảo của đời mình. Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, nửa cuối tháng Giêng chính là thời hoàng kim để Tuất vươn mình làm đại gia. Song hỷ lâm môn, nguồn thu chính ổn định dồi dào và lợi nhuận kếch xù từ các khoản đầu tư bên ngoài nên từ đây đến cuối năm Tuất chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-cuoi-thang-gieng-3-con-giap-than-tai-go-cua-phu-quy-vay-quanh-giau-u-u-chi-sau-mot-dem-396944.html