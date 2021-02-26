Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/2: Top con giáp uống cạn lộc trời, tiền của dư dôi, ngập trong nhung lụa

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 27/2/2021 những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, tiền chất chật nhà cũng không xuể.
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Xem tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, đây chính là 4 con giáp may mắn nhất thứ Bảy 27/2, nằm chơi tiền cũng rơi trúng đầu.
Tuổi Mão
Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, chăm chỉ và biết thương người. Không nề hà giúp đỡ người khác, biết hy sinh nên Mão được trời thương, bề trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến nhanh đến chóng mặt.
Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này đổi đời, từ 27/2 trở đi Mão sẽ vét cạn túi thần tài. Càng nỗ lực vươn lên con giáp bản lĩnh này càng ngập trong nhung lụa.
Tuổi Thân
Nhạy bén với thời cuộc, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có ngày mới với nhiều may mắn về tài lộc. Phúc lộc song toàn, công thành danh toại, cứ thế mà phất chính là lá số tử vi của Thân.
Đặc biệt, chỉ cần bước chân vào thứ Bảy ngày 27/2/2021 con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng hờn đỏ mắt.
Tuổi Tuất
Được Thực Thần rót lộc nên Tuất sẽ làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Không những thế, vận tình duyên của Tuất cũng đỏ chót như son. Mọi hiểu lầm, khúc mắc đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho vận đào hoa ập xuống đầu.
Tuất sẽ tha hồ tận hưởng những phút giây hạnh phúc ấm êm bên người mình yêu, tình tiền như ý, viên mãn mặn nồng.
Tuổi Thìn
Vận trình tài lộc của Thìn ngày càng thịnh vượng, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ gom về món lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, Thìn còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng, nhà xe chờ sẵn.
Tài khí dồi dào, vạn sự hanh thông nên Thìn sẽ cứ thế mà phất, giàu có ngút trời. Càng kiên định, dám dấn thân Thìn càng tiến xa trên đường công danh.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.