Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của 12 con giáp: Mão thăng chức tăng lương, Thân đếm tiền sái tay, Dần họa ập xuống đầu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thứ Bảy ngày 27/2 là ngày tương xung nên người tuổi Tý sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Nếu không cẩn trọng, bạn sẽ đánh mất một nửa của mình.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu Mão, Thân có tài vận đỏ chót như son thì Dần phải đối mặt với nguy cơ nợ nần chồng chất.

Sửu đừng quá nóng vội, cũng đừng để ý lời tiểu nhân kẻo mất bình tĩnh mà đưa ra những quyết định sai lầm, gây cản trở cho con đường thăng tiến trong tương lai.

Sửu cũng đừng vì những khó khăn trong công việc mà “giận cá chém thớt”, trút giận lên người mình yêu kẻo khiến đối phương tổn thương.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Dần

Chính vì mạnh mẽ, quyết đoán nên chẳng cần cậy nhờ vào ai Dần vẫn có thể tự thân lập nghiệp, vươn mình làm đại gia. Tuy nhiên, chính vì thành công đến sớm nên Dần tự phụ, ngông cuồng và không thèm để ý đến lời khuyên can của mọi người.

Chờ đến khi va vấp, khi gặp phải thất bại con giáp này mới “sáng mắt”. Thế nên, Dần cần học cách lắng nghe, nếu không sẽ phải rước họa vào nhà, tiền tài tiêu tán.

Tân Sửu 2021 của con giáp giàu có này sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Mão

Sao Chính Ấn sẽ giúp người tuổi Mão dám nghĩ dám làm, nhờ thế mà giành được những thành công vang dội trên con đường công danh sự nghiệp.

Thu nhập tăng nhanh, có cơ hội thăng chức tăng lương nên không chỉ hôm nay mà cả năm Tân Sửu 2021 của con giáp giàu có này sẽ ngập trong nhung lụa.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Thìn

Được Thực Thần soi chiếu nên vận trình tài lộc của Thìn ngày càng thịnh vượng. Nếu làm ăn kinh doanh Thìn đừng chần chừ mà hãy bắt tay thực hiện dự án mới ngay.

Tài khí dồi dào, tiền của bủa vây, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp giàu có ngút trời này.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Tỵ

Bị sao xấu chiếu mệnh nên Tỵ lành ít dữ nhiều, bị đồng nghiệp xấu hãm hại đến mức mất trắng những gì đang có. Thế nhưng Tỵ đừng vội bỏ cuộc, bởi chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của tiểu nhân bạn sẽ lấy lại những gì đã mất.

Ngọ đừng dại vung tiền cho những trò may rủi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Ngọ

Kiếp Tài soi chiếu khiên Ngọ gặp rắc rối trong chuyện tiền bạc, làm gì cũng thất bại. Vậy nên, Ngọ đừng dại vung tiền cho những trò may rủi, cũng đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo chẳng còn đồng nào trong núi, nợ nần bủa vây.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Mùi

Cát khí ùa vào nhà nên Mùi dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ mở rộng cửa đón thần tài. Không chỉ tài lộc, vận đào hoa đeo bám còn giúp con giáp may mắn này tìm được chân ái chỉ trong chớp mắt.

Thứ Bảy vận đỏ như son, ngày mới đắc tài đắc lộc nên Mùi sẽ thức trắng đêm để đếm tiền, ai cũng phải hờn.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và nhạy bén với thời cuộc nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có ngày mới với nhiều may mắn về tài lộc.

Số tiền con giáp này thu về hôm nay khiến ngay chính họ cũng phải hốt hoảng vì quá khủng. Vậy nên, dù khó khăn đến mấy Thân cũng đừng nản lòng bởi chỉ cần quyết tâm bạn sẽ có được những gì mình muốn.

Do ngũ hành xung khắc nên vận tình duyên của bản mệnh đang có nhiều vấn đề phải xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Dậu

Dậu sẽ có thu nhập ổn định và vững vàng, công việc thuận lợi, được cấp trên cất nhắc nên tài vận không có gì để phàn nàn.

Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc lại là tín hiệu khá đáng ngại cho thấy vận tình duyên của Dậu đang có nhiều vấn đề phải xử lý.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Tuất

Thực Thần rót lộc nên trong ngày hôm nay người tuổi Tuất sẽ làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Nếu đang độc thân Tuất sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, nếu đã nên duyên vợ chồng các cặp đôi sẽ có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/2/2021 của Hợi

Hợi cần đề cao cảnh giác, thận trọng trong mọi điều kẻo bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu sau lưng khiến cấp trên hiểu lầm. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này bạn sẽ lại may mắn hanh thông, ăn nên làm ra.

Thu nhập từ nghề tay trái chính là nguồn tài chính vững chắc nhất, giúp Hợi tha hồ sống với hoài bão, tham vọng của mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.