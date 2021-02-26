3 nàng giáp vượng phu ích tử bậc nhất, là ‘bùa may mắn’ giúp chồng thăng quan tiến chức, tăng thêm gia sản

Tâm linh - Tử vi 26/02/2021 09:55

Không chỉ giỏi kiếm tiền, phụ nữ thuộc top con giáp vượng phu ích tử này còn mang lại phúc khí, giúp chồng ăn nên làm ra, mua nhà lầu sắm xe hơi.

Vợ thuộc top con giáp vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng làm nên nghiệp lớn, Tân Sửu 2021 không thành đại gia cũng nhà xe chờ sẵn, an nhàn hưởng phúc. 

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Chẳng những có cơ hội làm giàu, kiếm được bộn tiền mà sự may mắn của họ còn lan sang cả chồng, giúp chồng phất lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu là người chăm chỉ, thật thà và vô cùng dịu dàng. Dù chồng có làm điều gì khiến mình phật ý cô ấy vẫn nhỏ nhẹ ân cần khuyên bảo, chưa bao giờ to tiếng với bạn đời. Bản mệnh đích thị là người phụ nữ vượng phu ích tử, vợ hiền dâu thảo, mang lại may mắn cho gia đình.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, tài vận của nữ tuổi Sửu bùng nổ và cuộc sống của họ sẽ thay đổi rất nhiều. Chẳng những có cơ hội làm giàu, kiếm được bộn tiền mà sự may mắn của họ còn lan sang cả chồng, giúp chồng phất lên đổi đời, giàu ú ụ chỉ sau một đêm. 

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Được cát tinh nâng đỡ nên nàng Hợi sẽ bội thu bạc tiền, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đoan trang, cực thông minh, khéo léo trong đối nhân xử thế nên phụ nữ tuổi Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được nhiều người khác phái săn đón. Thế nhưng, một khi đã kết hôn mẫu phụ nữ vượng phu này sẽ không tơ tưởng đến ai, chỉ hết lòng vì gia đình.

Được cát tinh nâng đỡ nên nàng Hợi sẽ bội thu bạc tiền, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt trong năm Tân Sửu 2021. Hơn cả, những lời khuyên, góp ý của Hợi cũng sẽ giúp công việc làm ăn của chồng thuận lợi, mang về món lợi nhuận khổng lồ. 

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Thìn sẽ giúp chồng thăng quan tiến chức, tăng thêm gia sản, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là mẫu phụ nữ có khí chất, có sao tốt chiếu mệnh và vận khí sẽ tăng dần lên theo độ tuổi nên càng về hậu vận Thìn càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy. Đặc biệt, sau khi kết hôn sự nghiệp của Thìn càng phát triển rực rỡ, túi tiền rủng rỉnh, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Vận khí của con giáp vượng phu ích tử này sẽ lan sang chồng, giúp không chỉ chồng mà cả nhà chồng cũng hưng thịnh. Trong năm 2021, Thìn sẽ giúp chồng thăng quan tiến chức, tăng thêm gia sản, giàu sang chạm đỉnh.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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